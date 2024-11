Vas dvoje u kompletu ste čista katastrofa: Aneli progovorila o Jeleni i njenom odnosu sa Ivanom, dala joj vetar u leđa, pa je sačuvala (VIDEO)

Iskrena?!

U toku je emisija 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Što se tiče Uroša on i ja ove sezone nismo imali nijednu svađu, ali prošle sezone nisam mogla očima da ga gledam. Non stop je huškao Janjuša protiv mene, nije mogao da podnese da on i ja budemo zajedno. Rekao mi je dok sam bila trudna da mu pu*im ku*ac, da bi u ovoj sezoni imao totalno drugu komunikaciji. Rekao mi je pre neki dan da on mene jako gotivi i da bi me rado branio kada me neki napadaju. Tu sam videla da ima neku dobru stranu. Mislim da si se u ovoj sezoni srozao sa tim curicama i da si pokvario tvoj i Jelenin odnos, kao i da si njoj pao u očima. Mislim da si trebao zadržati svoj stav iz prošle sezone, u ovoj sezoni si mi katastrofa što se tiče žena. Popeo si se na šank, drpao si Mimas i koga god si stigao. Ti si lep dečko, mogao si da imaš svoj neki staav. Zamisli kad je Munjez bitniji od tebe ove sezone, to je blam. Mogao si da nastavite ti i Jelena to što ste imali, ali ti si pokazao da ti je bitan rijaliti. Što se mene i tebe tiče to nam je bio zadatak, ali ja sam rekla da si ti najveća naivčina - rekla je Aneli, pa dodala:

- Ja nikada ne bih bila ni sa jednim muškarcem ovde, iako vi u svojim glavama mislite drugačije. Što se tiče Jelene, nas dve imamo korektan odnos, ja sam prva koja je rekla za Jelenu da ona ima dozu zla, ali vidim da ima i svoju dobru stvar. Ona nije škrta, ima dobru dušu. Meni se ne sviđaju njene i Milenine svađe. Ne volim kad te svi nazivaju ku*vom, ali ne kažem da ti njima ostaješ dužna. Ja sam tu za tebe šta god da ti treba i biću. Ja tvoj i Ivanov odnos ne podržavam jer ste vas dvoje meni u kompletu katastrofalni, svađate se zajedno i to mi se nikako ne sviđa. Tebe vidim sa nekim drugim, njega isto. Moja i tvoja energija se poklapaju i ja ću tebe ostaviti, a Uroša poslati u izolaciju - rekla je Aneli.

Autor: N.P.