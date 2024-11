Ena Čolić se pokajala: Priznala da je napravila ozbiljnu grešku kada se posvađala sa Urošem, zbog njenih reči palo pomirenje (VIDEO)

Pokajanje!

U toku je emisija 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

Gastoz je posavetovao Jelenu da se skloni iz odnosa sa Ivanom jer tako samo srozava sebe, te je sačuvao i Uroša Rajačića poslao u izolaciju, dok je Ena Čolić sačuvala Uroša i priznala da se pokajala zbog svađe sa njim.

- Ja sa Jelenom nisam imao iskustva da budem rijalitiju, ali njena jedina svetla tačka je što si raspoložena kada ja puštam muziku. Ja nisam video tvoju pozitivnu stranu sem kada se vi svađate. Mislim da možeš da baciš neku foru, a ti si samo puno gneva. Jaa bih ti savetovao kada izađeš odavde da odeš negde da otputuješ, u nekim si najboljim godinama, lepo izgledaš ,ali mislim da ti treba malo jačeg vazdiha. Čujem da hoćeš da sklopiš mir sa Ivanom, razumem te jer kad se mačujete ste obični gubitnici u našim očima. Ja bih vam u životu dao hleba, ali nikad ne bih glasao. Krivo mi je što si ti devojka koja ima reputaciju baš odvratne i ogavne devojke. Pokažite nešto drugo, zar mora uvek isto? - rekao je Gastoz, pa se osvrnuo na Uroša:

- Uroše meni je jako zanimljivo što se ti svađaš sa Milenom, samo tako nastavi. Nemam puno da kažem o tebi, zanimljiv si mi i dobar, ali eto sačuvaću Jelenu - rekao je Gastoz.

Naredna na redu bila je Ena Čolić.

- Jelena je ostavila utisak na mene da ćemo se družiti, mislila sam da imaš šta interesantno da kažeš. Sećam se tvoje nominacije kad sam ja sedela na tvom mestu, ja sad kad te gledam u belom sakou sećam se da si Mileni poručila nešto monstruozno. Dobra si sa Milicom, ja verujem da ti imaš puno kvaliteta, ali ne znam kako dozvoliš sebi da te toliko negativno ljudi komentarišu. Ne želim da ponavljam tvoje loše postupke, to mene čak ni ne ugrožava. Tvoj izbor partnera je tek katastrofa, meni nekad bude krivo kad vas svi osuđuju, tebe i Ivana, ali mislim da možeš mnogo bolje. Krivo mi je što si takva ispala ovde, ne mislim da si napolju toliko negativna - rekla je Ena, pa se osvrnula na Uroša:

- Uroš je moj omiljeni gad. Ja mislim da se njemu jako dopada što on ispada negativac, on je lav u horoskopu i on je onaj Skar iz kralja lavova. Ja tebe ne osuđujem za ove devojčice, ti si muškarac, gde ti se može, zašto da ne iskoristiš? Nisi mi se svideo kada kukaš i umireš za Jelenom, to je tvoja igra i obične gluposti. Ona naša svađa mi je skroz bezveze, ponizili smo jedno drugo međusobno. Zanimljiv si mi, tvoj mozak mi je zanimljiv, vidim kako sklapaš kockice dok drugi ljudi pričaju. Za mene si super i tebe ću da ostavim, a Jelenu ću da pošaljem.

Autor: N.P.