Lice ti se izobličilo od zlobe: Stefan Karić urnisao Jelenu Ilić, pa priznao da u životu nije sreo goru osobu (VIDEO)

U toku je emisija 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Uvek se začudim kako mi se ceo život sve stvari poklapaju. Celo veče gledam Ivana i Jelenu kako se dokazuju i demantuju, ja sam sukob počeo sa njom upravo to što su oni uradili. Ona i dalje potencira da Ivan mora da se izvini njenim roditeljima. Smatram da neke stvari moraš da promeniš, tebi se lice izobličilo koliko si puna zla. Mislim da si puna negative jer nisi srećna bila u odnosu. Neke stvari si mogla da promeniš, a ti si radila isključivo loše stvari jer si puna gneva i puna zlobe. Pokušavaš da u drugima vidiš neke stvari i da u drugima opravdaš svoje. Nijedna ženska osoba nije uradila ono što si ti uradila, jedina dobra stvar koju imam da kažem za tebe je da se itekako pedantna i da misliš o sebi. Jedina si od svih devojaka koja je ostavila sve čisto za sobom uvek - rekao je Stefan Karić, pa se osvrnuo na Uroša Rajačića:

- Uroš i ja imamo maksimalno dobru komunikaciju, mislim da možeš sebe mnogo bolje da predstaviš, imaš itekako talenta i za pevanje i za glumu. Mislim da trebaš malo da se izdigneš iz situacije, mislim da te ovde ljudi pamte samo po ružnim stvarima. Daj malo na značaju više lepim stvarima. Ostaviću Uroša, a poslaću Jelenu - rekao je Stefan.

Naredni na redu bio je Mateja Matijević.

- Meni su Uroš i Jelena bili interesantni, bilo mi je potpuno jasno kada sam video kako Jelena reaguje na sve što se dešava u tim momentima, jasno mi je bilo da je sa Ivanom završila davno. Njihov odnos sam tumačio kao da se on Jeleni svideo, a Urošu je bilo interesantno, on voli zabranjeno voće. Mislim da se nije preterano zagrejao za nju. Mislim da je Jelena najbolja kad je sama, istina je da je sa Ivanom sve vreme spuštala loptu, što se tiče njihovog se*sa pred ulazak u rijaliti, mislim da je to bilo čisto spuštanje lopte. Marka Đedovića si gledala kao spas neki da se skloniš od Ivana - rekao je Mateja, pa se osvrnuo na Uroša Rajačića.

- Ja sam Uroša upoznao kada sam imao 8 godina. Jako smo dobri od tada, uvek smo se kretali kroz isto društvo. Gomilu puta smo izašli na piće, imamo zajedničke prijatelje i sve to. Milsim da je sebe predstavio kao negativca kroz svoje ljubavne odnose. On je dobar momak, nije kvaran. Pokazao je u rijalitiju da je mentalno jak, Uroš je meni top 3 najbliže osobe ovde. Ja mu ne zameram što je to uradio, ali logično je da ću ostaviti Uroša - rekao je Mateja.

