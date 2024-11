Burna noć u Eliti: Rat Anđele i Ivana zatresao Belu kuću, Jelena prolila reku suza! Ovih 5 takmičara će se boriti za opstanak u rijalitiju

Noć koju niste smeli da propustite!

Şinoć je u "Elitu" ušla voditelja Ivana Šopić, kako bi se održale još jedne "Nominacije". Takmičari su morali da biraju između Uroša Rajačiča i Jelene Ilić, koje je za potrčke postavio vođa Miloš Radulović Soni.

Veče je otvorio Ivan Marinković koji je iskreno govorio o svom odnosu sa Jelenom.

- Naš odnos je kao neki brod, koji tone već mesecima i održava se na nekim daskama. Samo se čeka da potpuno potone. Osećam stalno tenziju i samo čekam da pukne, jer teško da će biti bolje za nas. Rekla mi je da joj se skinem s grbače, ali ne mogu i vidim da ne može ni ona. Čekam da neko od nas pukne zato. Osećam se potčinjeno u odnosu s njom, ima potrebu da me stalno ponižava i tera da se osećam kao da sam ja kriv za sve. Mislim da joj je falio i Đedović, on je bio njena podrška. Jelena pronalazi podršku u ljudima s kojima oboje ranije nismo bili u dobrim odnosima. Mislim da Jelena i dalje negde želi da bude u dobrim odnosima sa mnom - rekao je Ivan.

Nominacija Milene Kačavende izazvala je veliku pažnju, zbog sukoba koje je imala i sa Jelenom, a i sa Urošem.

- Bez obzira na naš sukob sam podržala njen odnos sa Urošem, ali kada sam videla da ne može da se otkači od krezubog bivšeg. Ona je jedna seoska kulevka, ološ, ako se vratimo na prethodnu sezonu ona je neko ko nema mu*a da prekine odnos koji je loš. Munja nije rekao, ali je rekao da je imao odnose sa njom. Vređaću te do poslednjeg dana, za mene si lažov, folirant i iskompleksirana osoba. Ja ću se baviti samo onim stvarima koje ja znam, trpi za honorar, ovde si izigravala bolesnog majmuna. Ja sam gledala kako si tukla Marinkovića, trebala si još i da ga je*eš. Pričala si kako ulaziš zarad svog potomstva, ali se nisi baš tako pokazala - rekla je Milena.

Miljana Kulić žestoko je razvezala jezik, pa Jelenu optužila da je ljubomorna na njeno majčinstvo.

- Jednog je želela baš jako, s drugim je hvatala, s trećim je opštila. Možda mu je pušila baš jako, pa je dobila 200 evra. Ona je ortodoksno g*vno, ali i on je. Treba da budu zajedno, jer ona je zlo, a on naopako. Ona je zla maćeha, koja je podržavala zlog oca da dete tera u ćošak. Mi nismo ton povisili na njega, a ne slali ga u čošak. Ona je obična k*rva, ušla je samo zbog silikona. Ona je drekava nakaza, ljubomorna je na moje majčinstvo - kazala je Miljana.

Jelena na njene reči nije ostala imuna, pa je u programu uživo došlo do žestoke svađe.

Nominacija Aneli Ahmić iznenadila je mnoge, jer je prema Jeleni bila surova, a pre samo par nedelja bila je njena omiljena sa kojom je boravila u hotelu.

- Ja nikada ne bih bila ni sa jednim muškarcem ovde, iako vi u svojim glavama mislite drugačije. Što se tiče Jelene, nas dve imamo korektan odnos, ja sam prva koja je rekla za Jelenu da ona ima dozu zla, ali vidim da ima i svoju dobru stvar. Ona nije škrta, ima dobru dušu. Meni se ne sviđaju njene i Milenine svađe. Ne volim kad te svi nazivaju ku*vom, ali ne kažem da ti njima ostaješ dužna. Ja sam tu za tebe šta god da ti treba i biću. Ja tvoj i Ivanov odnos ne podržavam jer ste vas dvoje meni u kompletu katastrofalni, svađate se zajedno i to mi se nikako ne sviđa. Tebe vidim sa nekim drugim, njega isto. Moja i tvoja energija se poklapaju i ja ću tebe ostaviti, a Uroša poslati u izolaciju - rekla je Aneli.

Mnogi su čekali da čuju mišljenje Marka Đedovića, pogotovo nakon reakcije koju je Ivan imao kad se Jelena pozdravila sa njim kad se uselio u Belu kuću.

- Mislim da je Jelena najgora verzija sebe, kad je u odnosu sa Ivanom, jer je puna tog negativnog naboja i počinje da se svađa sa svima. Mislim da će nastaviti vređanje Jelenine porodice i bolesne majke, pa zato spušta loptu. Rekla mi je da je puna negative i da joj je jako drago što me je videla. Smešna mi je priča sa Urošem, ali ona to svakako ne radi zbog rijalitija. Nije to radila ni u prošloj sezoni, jer bi se to saznalo. Siguran sam da se Jelena uvalila u još veća g*vna time što me je zagrlila i što se obradovala. Mene ona nije nijednom uvredila, ovo sve radi zbog svog mira - rekao je Đedović.

Tokom emisije u spavaćoj sobi došlo je do žestoke svađe između Stefana Korde i Ane Nikolić, u kojoj je on ponovo opleo po njenom porodici.

Ena Čolić iskoristila je nominacije da prizna Urošu da je zažalila zbog brutalnog sukoba koji su imali, a nakon toga i odlučila da ga poštedi izolacije.

Anđela Đuričić i Ivan Marinković ušli su u žestoku raspravu prilikom njenih nominacija kada je ona udarila na njegovo očinstvo. Naime njih dvoje su se vratili na šestu sezonu rijalitija ''Zadruga'', te su pokušali da isteraju stvari na čistac, što nisu uspeli.

Na red je došla i nominacija Stefana Karića, koji je Jeleni bez dlake na jeziku sasuo svoje mišljenje u lice.

- Celo veče gledam Ivana i Jelenu kako se dokazuju i demantuju, ja sam sukob počeo sa njom upravo to što su oni uradili. Ona i dalje potencira da Ivan mora da se izvini njenim roditeljima. Smatram da neke stvari moraš da promeniš, tebi se lice izobličilo koliko si puna zla. Mislim da si puna negative jer nisi srećna bila u odnosu. Neke stvari si mogla da promeniš, a ti si radila isključivo loše stvari jer si puna gneva i puna zlobe. Pokušavaš da u drugima vidiš neke stvari i da u drugima opravdaš svoje. Nijedna ženska osoba nije uradila ono što si ti uradila, jedina dobra stvar koju imam da kažem za tebe je da se itekako pedantna i da misliš o sebi. Jedina si od svih devojaka koja je ostavila sve čisto za sobom uvek - rekao je Stefan Karić.

Milena Šarac Mimas dočekala je svojim pet minuta da Urošu kaže šta iskreno misli o njemu nakon veze koje su imali.

- Uroš mi se dopao od samog početka, moja najveća greška je što sam javno priznala da ga gledam, nakon što sam raskinula vezu od tri godine. Bio je dobar prema meni, sve dok se nije drpao sa drugom devojkom na žurci. Dopala mi se njegova harizma, ali sad mi je ravna linija. Može da radi šta hoće, vidim da flertuje sa drugim devojkama, a vidim i kako ide odnos sa Jelenom. Jelena me nije vređala, treniramo zajedno. Ostaviću Jelenu, poslaću Uroša - rekla je Mimas.

Nakom Mime reč je dobio Nikola Grujić Gruja koji se Urošu zahvalio što mu je otvorio oči.

- Smatram da Uroš nema nikakve kodekse, pogotovo prema drugaru kog zna od malena. Smatram da bi opeglao sve i svakog, a to će ga puno koštati u životu. On i ja nismo bili drugari, ali meni kada bi neko rekao da je neka devojka zauzeta sa istim momkom koji sedi sa njim za istim stolom, za mene bi tu bio kraj priče svake. Ti nikog nisi silovao niti primoravao na odnos, moram da kažem da si ti moj spasitelj - rekao je Gruja.

Tokom nominacije Nenada Ćubića Ćube Jelena je završila u suzama zbog udara na to što još uvek nije postala majka.

- Krivo mi je što sam izgovorio ono za majčinstvo. Mislim da si jako loša osoba, veliki si folirant. Sve gledaš kroz rijalizi. Uroše ti si jako dobar lik, tako da ću ostaviti tebe - rekao je Ćuba.

- Njega je posavetovao neko da mi se izvini. Ovaj mali je juče išao za mnom i pričao mama, mama a da nikad nećeš postati mama. To je jako jako odvratno od njega. Veće zlo od tebe ne postoji, ocu kog si upoznao posle toliko godina si zamerio što ti nije poslao stvari. Ti si za mene go*no i smrad jedan, ja sam bila tu za sve kad ti je trebalo. Ja ovo slušam svaki dan, a ovo malo go*no kome niko nije ništa uradio - rekla je Jelena.

Kad su završene "Nominacije" voditelja Ivana Šopić saopštila je da su Odabrani nominovali Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića i Danijela Dujkovića Munjeza. Publika je nomoinovala Bojanu Barbi, dok su takmičari u izolaciju poslali Jelenu Ilić.

Autor: A. Nikolić