Igra se sa detetovim emocijama: Đedović i Ena razvezali jezike, pa opleli po očinstvu Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Nisu ga štedeli!

Ena Čolić i Marko Đedović komentarisali su u pušionici ponašanje i očinstvo Ivana Marinkovića.

- Ja ne znam što on insistira da bude tata, kad nikad neće biti - rekla je Ena.

- On ima odsustvo empatije, njega to ne interesuje. Anđela je sinoć sve u pravu bila, on kad je sa Jelenom boli ga k*rac za decu, a kad nije povređen je pa traži utehu. Zloupotreba male dece, to govori kako će dete da se oseća sutra. Ne može dete da ima tatu 15 dana, pa da je narednih pet godina otišao na put. Igra se sa detetovim emocijama, tu ne treba psiholog da znaš da ga sakatiš emotivno - govorio je Marko.

- Ja sam sa svojim bivšim mužem super, tako mi je lakše, a mog Mateju ne zanima 5% - dodala je ona.

Nenad Macanović Bebica uključio se u razgovor i prokomentarisao da Ivan okreće Miljanu Kulić namerno protiv njih.

- Ja sam Miljanu pustio da radi šta god hoće, onda joj više nije zanimljivo - uključio se Bebica.

Autor: A. Nikolić