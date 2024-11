Slasno osolila po Alibabi!

Rat Ljube Pantović i Asmina Durdžića ne jenjava, a ona je sada tokom gostovanja u emisiji ''Pitam za druga'' žestoko ponizila Alibabu po ko zna koji put, a onda se i zapitala zbog čega je Stanija Dobrojević, kako je istakla, spala na nivo da bude sa nekim poput njega.

- On je jedna džumara obična, nema koga nije varao. Čitala sam svašta o njemu, videla sam crno na belo papire. Sad neka spodoba da mene tako komentariše, Za njega jedam muško, imam muda veća nego on i onu stvar. On je poznat kao neko ko zadovoljava oralno kojekoga. Mene on ne može da pogodi... Mene on ne poznaje i ne ože da me upozna. Svima se kači, ali toliko je nebitan i smešan. Spodoba koja se snima sa visećim sisisama, izgleda kao morž koji ne vodi računa o sebi. N emogu da verujem da je Standža spala na taj nivo da bude sa tako nekim. Marko Marković je za njega Apolon i akademski građanin. On je jedna ameba obična... - rekla je Ljuba i dodala:

- Kakav Alibaba, ima on drugaćiji nadimak! On je mnogo glup, ima inteligemciju kokoške. On radi upravo ono što ja želim da radi - poručila je Pantovićeva.

Autor: Pink.rs