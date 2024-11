U sukobu oko Anđele?! Kadra prozvao Gastoza da pravi priču sa Đuričićevom, Marinković udario na njegovu MUŠKOST (VIDEO)

Šok!

U toku je Mićina igra istine, a on je postavio pitanje Nenadu Macanoviću Bebici:

- Zašto misliš da Teodora priča istinu a ne drugi ljudi?

- Zato što joj verujem, ona meni nikada nije dala povoda za tim. Meni ono što je Terza rekao ne može da me poremeti.

- Milena, po kući se priča da kada je bila Đedovićeva nominacija da si ćutala, a drugima si uskala komentare? - upitao je Mića.

- Marko je podržavao Jelenu i prošle godine, a ona i ja imamo sukob od ranije, ali svakako ona i ja nećemo biti u dobrom odnosu.

Nakon toga je Đedović komentarisao odnos Anđele i Gastoza:

- Njihov odnos lepo izgleda, a to što on ispada paćenik, to je nešto drugo. Oni se po prilično dobro upoznaju pa će videti šta je ko i ko je ko. - rekao je Marko nakon čega je Kadra prokomentarisao:

- On nije dugo nije bio na televiziji, on je bio na jednom mestu gde se pliva. Njemu ovo prija. Prvo je hteo Sofiju, a kada je tu izgubio on je krenuo na Anđelu koja ima samo priče. Oni su dobri za program, on vraća popularnost, ali da on pravi tolikog posla od nje, to je foliranje, ali to je i dobra i udarna priča. Anđela je za mene smešna priča: Nit je on lep, nit je ona lepa, njoj odgovara što on ima pratioce. - rekao je Kadra pa je Gastoz ustao:

- Kadra pati za svojom bivšom devojkom, a na sve načine glumi ovde nešto, njemu fali muškosti.

Autor: N.B.