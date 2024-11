Ovakvo dno dna nismo doživeli: Ivana Nikolić oštro osudila Kordino ponašanje prema njenoj sestri, pa najavila opasno RASKRINKAVANJE!

Izneće sav njegov prljavi veš!

Ana Nikolić i Stefan Korda ušli su u ''Elitu 8'' kao skladan i zaljubljen par, koji je uspešno održavao svoju, kako je delovalo, dobru vezu. Međutim, kako smo mogli da primetimo, Korda je počeo da ispoljava sve alarmantnije ponašanje, što je dovelo do potencijalnog kraha veze sa Anom. Njih dvoje su sinoć ponovo razgovarali o svom odnosu, te je Stefan pokušao da spusti loptu sa Anom, koja je sve više odlučna u nameri da ga ostavi. Stoga, stupili smo u kontakt sa Aninom sestrom, Ivanom, koja je dala sud o celoj situaciji.

- On je ozbiljan pacijent, uopšte mi se ne sviđa njegovo ponašanje. Verovatno se ne sviđa ni Ani, jer je ona vaspitana i kulturna dama. Njoj ne priliči onakav psiho, mi smo svi protiv te veze i jedva čekamo da ga otkači. Ne znam što ne iskaže svoje mišljenje, možda postoji malo strah. Ona njega iskreno voli, ali kao da ima strah od njega, iako nema razloga da bude. Krivim nju, jer treba da ustane i da mu pokaže zube. Treba da ga pita šta ti imaš protiv mene i moje porodice? Ja sam samo Ani poslala garderobu, a mama je kupila tri duksa i jednu pidžamu. Rekla sam mami da neću da plaćam za Stefana, a ona je rekla da joj je žao i da ne može samo Ani da pošalje, a njemu ništa. Nismo ga provocirali time, neka bude zahvalan. Zvali smo njegove roditelje, uopšte se ne javljaju. Ne znam zbog čega, ali verovatno se stide svog sina. Meni su se javljali mnogi ljudi, on je samo tražio devojke, koje je mogao da iskoristi. Vozio je njihova kola i trošio njihov novac, a ja imam dokaze za sve to, koje ću uskoro izneti. U vezi sa mojom sestrom se nije tako ponašao, verovatno jer nisu živeli sami. Bili smo spremni na sve, ali ovakvo dno dna nismo doživeli. Mislim da će pući neka bomba, a to je Ana i mislim da će mu onda reći sve. Tu je kraj njihove veze, a mi smo za - rekla je Ivana.

Da li će Ana u neko skorije vreme konačno prelomiti i raskinuti sa Stefanom, ostaje nam da ispratimo kroz ''Elitu 8''.

Autor: Iva Stanković