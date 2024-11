U grčkoj mitologiji ju je ubio njen otac... Šok-priznanje Milice Veličković, ovo je značenje imena Barbara koje će dati svojoj i Terzinoj ćerki

Milica Veličković ne štedi reči!

Trudna bivša verenica Bore Terzića koji je prevario sa Sofijom Janićijević, Milica Veličković, osvrnula se gostujući u emisiji "RedAkcija" na intimni čin Terze i Sofije.

- Da li imaš komentar na intiman odnos Sofije i Terze i trenutak kada se ona okrene na stranu, legne da spava i ne pomisli da se okupa - pitao je Goran.

- Meni je to jako bolesno i morbidno da čekam njegovo dete, a da komentarišem njegove odnose. Što se toga tiče, ja sam dete napravila u rijalitiju, nisam takve odnose imala, meni je ono katastrofa opšta! Drago mi je da poštuju njene roditelje, on govori da ih poštuje... Ja Terzu takvog ne poznajem, neurednog i aljkavog, s kim si takav si. Ja njega zaista ne poznajem - rekla je Milica.

- Kako bi reagovala kada bi Terza napravio Sofiji dete sada u rijalitiju - pitao je Zele.

- Bila bih presrećna, ja im zaista to i želim, možda ne bude NN, jedino će mi biti žao tog deteta, kao što mi je žao i mog kog sam oca izabrala... Terza i ja smo se dogovarali da se dete zove Janja, više je on bio za to dete, a meni je najlepše ime Barbara. Ja kucam šta znači ime Barbara, kao nebesko stvorenje i kaže ovako u grčkoj mitologiji je Barbaru ubio svoj otac koji je stradao odmah od munje - rekla je Veličkovićeva.

Autor: Nikola Žugić