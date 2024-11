Daje sve od sebe da ga odbrani: Gera tvrdi da je Ivan pokazivao interesovanje za sina Željka: Pričao je s Marijom... (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', prijatelj Ivana Marinkovića, Gera je otkrio kako su tekli dani nakon što je njegovog druga prevarila njegova tadašnja žena Jelena Ilić.

Gera je stao na stranu svoj prijatelja Ivana, te je istakao da je pokazivao inicijativu da viđa svoj sina.

- Ključevi su mu bili kod mene. Našao se u stanu gde je morao da prespava, a nije navikao da bude sam. Odjesnom nema nikog u stanu. Samoća je veoma teška. On je čovek koji je navikao da bude s nekim, a onda je ušao u stan u kom je samo bio pas. Tada mi je delovao kao da to podnosi dobro. On se tada čuo s Marijom Kulić, umeli su da pričaju i po sat vremena. Ne može niko da mi kaže da se on nije interesovao. On je osoba koja voli na drugog i da potroši. Nije bio na njihovoj grbači. Ono što mogu da kažem je da nije istina da njega ništa nije zanimalo, kad je u pitanju mali Željko - istakao je Gera.

Autor: S.Z.