Pljuni, pa poliži: Ana opet Kordi oprostila sve, dala mu novi rok i najavila raskid! (VIDEO)

Samo roditelji mogu da je sklone od njega!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu i podigao je Stefana Kordu kako bi sa njim razgovarao o sukobu koji je imao sa Anom Nikolić, zbog poniženja koje je doživeo od njene porodice, kad su mu poslali pidžamu.

- Nisu me ponizili, ja sam to rekao, pa porekao. Ja sam pobesneo. Ja da sam zaslužio malo više, oni bi više. Meni je drago da je od svojih roditelja dobila stvari, moja krivica je što ja to nisam zaslužio - govorio je Korda.

- Nije zaslužio da mu moji roditelji šalju stvari, neka bude zahvalan što je i to dobio. Njegovo ponašanje prema meni nije bilo korektno, bilo je jako ružno i moji roditelji su ispravno postupili. Ja mu ništa ne bih poslala. Ja da se tako ponašam ne bih ništa poslala. On je meni kljucao celo vreme zašto mu nisu poslali, izračunao je i koliko to košta. Ispalo je kao da sam ja uticala i da sam ja slala stvari - priala je Ana.

- Meni je rekao da će tek da iznese stvari o Radi Vasić i da rijaliti tek počinje - ubacila se Miljana Kulić.

- Ana, što ti to trpiš? - upitao je Milan Milošević.

- Ne plašim se ja nikoga, a ne jednog Stefana ovde gde sam obezbeđena. On je meni bacio stvari, prvi je počeo. On je hteo da mi baci šampone, sve da mi rasipa - nastavila je Ana.

- Zar nje ovo znak od roditelja što su poslali? - pitao je Karić.

- On nju non stop maltretira. Ona kad zaspi on je u stanju da je zove po hiljadu puta. Ja sam nju pitala do kad misli sve ovo da trpi, rekla mi je do Nove godine. Ja sam pitala da li je sigurna da će moći da prekine, ona je rekla ako njeni nisu za to da će istog trenutka da prekine - govorila je Mimas.

- Ja ću da se potrudim da sve uradim da poboljšam našu situaciju. Mene neko pecne, pa se prebacim. Ja sam poludeo kad smo legli i rekla je da će da mi pravi priče sa Urošem da ja ispadnem p*der, a nisam hteo da joj kažem i normalno da ću da poludim. To je moja greška, ali ću ja da popravim - dodao je Korda.

- Videla sam da je labilna osoba, ne poštuje svoju reč. On meni plače u krevetu i kaže da neće da bude takav. Ja kažem da ćemo da vidimo kakav će da bude i on bude dobar, ali posle krene opet. Ja bih baš volela da ga jednom iznerviram i dovedem do ludila, pa da vidim šta ima da iznese - rekla je Nikolićeva.

Autor: A. Nikolić