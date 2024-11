Od njegovog mišljenja se trese tlo: Đedović rastavio pojedine učesnike na činioce, nazvao ih lažovima, pa dao svoj sud! (VIDEO)

Bez ustezanja, pravo u metu!

Naredni sagovornik Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze bio je Marko Đedović, koji je prokomentarisao goruće teme u Beloj kući.

- Kako ti se čini stanje među takmičarima? - upitao je Terza.

- Mnogi ovde lažu. Misle da se ne vide njihove namere, a više su nego očigledne. To je moj utisak. Nastavlja se trend toga da učesnici uporno misle da se ne vidi napolju šta oni rade. Drugačije je kad uđete posle nekog vremena, mnogo je slika jasnija. Smešno mu je kad pokušavaju da okrenu priču - kazao je Đedović.

- Kako komentarišeš situaciju sa žurke? - upitao je Munjez.

- Odnos Ene i Peje mi je jako čudan. Ne znam šta da mislim o tome, iskreno. Ima vremena, videćemo u kom smeru se dalje kreće - kazao je Đedović.

- Odnos Jelene i Ivana, kako ti izgleda? - upitao je Munjez.

- On je njoj rekao da ne brine o svojoj porodici, a ona njemu da ne mari za dete. Nisu to rekli tek tako, sasvim je jasno da im je to pravo mišljenje - kazao je Đedović.

Autor: S.Z.