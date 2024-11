Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Pokazala si opet svoju veličinu rečenicom: "Ja tog čoveka neću negativno spomenuti, samo neka održi kontakt sa Norom", svaka ti čast - glasila je konstatacija.

- Ja sam saznala da se Asmin čuje sa Norom, da imaju kontakt, da je spustio loptu i da se čuju i saznala sam neke lepe stvari...Meni je to drago, vidi se na meni da sam se promenila na bolje, Marko mi je ulepšao boravak. Pao mi je kamen sa srca, nenormalno mi to znači, sve sam rekla da ću staviti po strani samo da se ona čuje sa njim - rekla je Aneli.

- Rekla si: "Ja tog čoveka neću negativno spomenuti, samo neka održi kontakt sa Norom" - rekao je Milan.

- Tako je, moja želja je od samog početka bila da oni budu u kontaktu, sada se bliži Nova godina, kada sam razmišljala šta ćemo poželeti, ja sam rekla da ću poželeti želju da se Nora čuje sa tatom. Ona meni non-stop priča o njemu, on je meni ispunio moju najveću želju. Sve mu najbolje želim, da ovako ostane i da češće pozove - rekla je Aneli.

- Ja sam napolju, oni su ovde bili kada se to dešavalo, ja sam gostovao u emisiji, on se uključio u emisiju "RedAkcija" na RED-u, uopšte ga nisam štedeo...Ivane, nisu svi očevi kao ti, ti ubacuješ boleštine u odnos sa detetom...Video sam posle toga da on negde i žali, to je trajalo to dopisivanje, da se kaje i da je neke stvari slagao i rekao neke stvari koje nisu istina, isto tako da je i ona rekla to i da ne želi da se vraća na to. On želi kontakt sa detetom, tada i pre nego što se izdešavao taj poziv, on je mene pozvao. Sve vreme sam ga zapitkivao vezano za dete. Jeste poslao garderobu po Ermini, odnela je poklone i novac, i njegovi su pitali da li mogu da se čuju sa detetom, čuli su se, preneli, ja to nisam nikome preneo. On je bio u komunikaciji sa detetom, meni je Aneli slala vezano za snimke njega i deteta od kada se Nora rodila do trenutka kada su se rastali, ja sam mu to poslao i rekao mu: "Sa mnom ne možeš da se zaje*avaš i da lažeš, ja znam sve". Mevlida, majka njegova, je plakala, čuo se s detetom, dobro mu nije bilo i rekao mi da ga zabole za odnos njega i Aneli, već da će sve uraditi za to dete...Što se mene tiče, Aneli je ovde vrištala i plakala, ona je imala nervni slom, sve sam to gledao, počela je da se trese, ona je brinula o svojima i detetu, rekao sam joj da se ne dešavaju stvari kao prošle godine, nego je sve i bolje - rekao je Đedović.

- Meni je drago da je njemu proradio očinski instikt, ali ne treba da zaboraviš nikada šta je pričao. Taj monstrum je priznao dete, ali o njemu sve najgore. On je jedan ozbiljan monstrum, rekao je da ti je napravio vikend dete - urlao je Mića.

- Nije ti Nora kriva što si imao sukob sa mnom, on je zalepio njenu sliku, DNK je tražio, sve je on to tražio, nikada se to ne može zaboraviti. Ja kada sam imala najgore uvrede ovde, da on nije otac, da nismo nikada živeli zajedno... - rekla je Aneli.

- Alibaba je za tebe institucija, ti mrtav pijan nisi zagrlio dete, nego si legao, a dete u ćošku. Imam sliku, Marija Kulić slikala - rekao je Đedović.

- Miljana Kulić koristi Željka u svim mogućim situacijama, za mene je ona najveći monstrum - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić