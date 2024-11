Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Pod broj jedan, da li je Jelena abortirala tri ili pet puta? Da li je Jelena bila švalerka opštinskog funkcionera? Da li je Jelena nerotkinja? Da li je i majka Jelenina kur*etina, pošto si rekao da kruška pod krušku pada? Da li je ona trošila tvoje pare, jer svoje nije imala? - glasilo je pitanje.

- Ne znam da li je abortirala ili nije, to je nešto što su joj pominjali u onom tamo rijalitiju. Ta priča da je švalerka je isto priča iz onog tamo rijalitija, kako ja to mogu da znam? Bilo je potvrđeno na poligrafu. - rekao je Ivan.

- Zašto tada nije rekao da se pričalo u rijalitiju, nego je to pričao - skočio je Mića.

- Nikada je nisam uhvatio da me je varala, jedino što sam sumnjao je taj krevet, to je glupost koju sam konstruisao. Nije nam se dalo da imamo decu...Nikada nisam rekao da je njena majka. Stojim pri tome da sam više zaradio, ali smo trošili zajedno - rekao je Marinković.

- Nemam šta da kažem, samo da si go*no jedno i smradina, nemam šta da kažem. Gadi mi se. Provocirao je ljude da uđu u sukob s njima, da je rekao Mateji za ja*a i da li može da ima decu, ono što meni govore svaki dan. Sinoć kada se napio me je podsetio zašto nikada ne bih bila sa njim. Večeras ponovo nije rekao za 200 evra da to nije istina. Njemu odgovara da to ide jer on hoće da budem samo dobra sa njim, nisam bila dobra sa njim da bi demantovao, nego sam tako osećala, sada više ne osećam. Idi pij, jer si smrad. Nosio je pivo po kazinu, popio je ko zna koliko sa strane piva, mene je vukao i smarao, budaletina! Ne može, nisam sa tobom i neću nikada da budem - zaplakala je Jelena.

- Samo ja da dodam, ovo je živa istina, Jelena me je sinoć pitala da demantujem nešto što nije istina. Ja nikada nisam rekao da sam je je*ao, jesam u svađi...Jelena želi da ja prvi demantujem neke stvari, ona ne želi ništa da demantuje - rekao je Ivan.

- On mi je sam ispričao to za sestru kada se on posvađao za svoju sestru. Ispričala sam o tvojoj sestri ono što ti sam o njoj pričaš...Jedan članak je iz novina, koji je Đedović objavio u kome stoji neki razgovor između Goce i Lene, to je isečak, a ima i poruka koje sam ja poslala, za koje se žali. On je iz svog telefona objavio sliku, ne gde sam gola, nego otečena i sliku sa decom mojih sestrića, decom mojih prijatelja i kumova, objavljivao je privatne fotografije tuđe dece i mene. Pisao je: "Džaba se slikaš sa decom, nećeš nikada biti majka". Očigledno je i on prešao preko toga što sam ja dala Đedoviću prepisku sa Lenom. Zašto sam dala prepisku sa Lenom? Zato što je tvrdio da Lena ne želi da ga vidi zbog mene i da ga ne viđa otkako smo mi zajedno. Ja sam poslala prepisku gde njemu Lena piše da je nije viđao dve godine pre mene, iako je tvrdio da je imao u Ugovoru tamo. Pre dve godine mu je napisala da je već dve godine ne viđa - rekla je Jelena.

- Kada sam ja bio u "Zadruzi 6", moj telefon je bio kod Jelene, ona je tada izbrisala sve moje prepiske s drugim ljudima. Počelo je od toga kada ste vi konstatovali da Jelena igra igru, počev od Ćomi boja kom je rekla da zna šta radi, kada ste me pitali, ja sam rekao da ne verujem da to radi zbog toga, već iz osećaja, da joj prija da bude sa mnom - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić