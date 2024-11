Ne mogu očima da te gledam: Ena priznala da Peji želi da vidi leđa, ovo će biti bolan period za nju (VIDEO)

Iskrena!

U toku su nominacije Odabranih, a Ena Čolić otkrila je da bi najradije volela da vidi leđa svom bivšem dečku Jovanu Pejiću Peji zato što će joj biti bolan period do kraja rijalitija ukoliko bi ga gledala svakog dana.

- Ja moram da kažem šta mi je na duši. Đorđe se meni poverio da ga Sofija gleda, skinuo je bubicu i to mi rekao - pokušao je da završi Gastoz, ali ga je Terza prekinuo:

- Ma smarač, je*aću ga ja do kraja. On treba da ide do kući - rekao je Terza.

- To su smešne priče - rekla je Sofija.

- Jel ti misliš da ga Sofija gleda? - upitao je Terza.

- Pa iskreno, mislim da joj je dosadno - rekao je Gastoz, a Terza se iznervirao:

- Maa daj bre to su smešne priče, je*em mu ja mamu, on je njoj nebitan dečko, on će ići kući uskoro. Daj mi cigaru, popi*eo sam - rekao je Terza, na šta mu se Sofija smejala u lice.

Nenad Marinković Gastoz počeo je sa svojom nominacijom.

- Ja ću iskreno nominovati Jelenu Ilić, ja to gledam kroz Anđelu. Odvratna je, pokušavala da manpuliše i to mi se apsolutno ne sviđa. Nominujem nju, možda joj se podigne cena sa 200 evra - rekao je Gastoz.

- Ja ću nominvati Sonija - rekao je Peja.

- Ja ne znam koga bih nominovala, jer osoba koju bih sedi preko puta menee - rekla je Ena.

- Super je što si iskrena, ja tebe nikad ne bih nominovao - rekao je Peja.

- Da, ja tebi želim da vidim leđa jer mmi je jako bolno da te gledam osam meseci. Nominovaću Ivaniju - rekla je Ena.

- Logično je da ću ja nominovati Ivana. Jelena je zbog njegove rasprave sa mnom prestala da priča sa njim i zbog toga je on spustio loptu sinoć sa mnom, da ne bi Jelena bila toliko poveđena. Taktički je to uradio da bi dobio razgovor sa Jelenom za koji moli pet dana - rekla je Anđela.

