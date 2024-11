Otkrila istinu o odnosu sa Asminom: Evo da li su se čuli i ko je odgovoran što se javio Nori (VIDEO)

Otvorila dušu!

Upravo je počela emisija Vanredno ubacivanje. Voditeljka Ana Radulović je na početku emisije prvo ugostila majku Aneli Ahmić sa kojom su ona i pripadnici sedme sile, Darko Tanasijević i Joca Novinar komentarisali aktuelna dešavanja u Beloj kući.

Jasmina je nakon toga otkrila u kakvom je odnosu sa Asminom i da li su se čuli:

- Ne bih puno o njemu pričala, da ne bi sutra izašlo svašta o meni. Ermina je donela paket stvari, od njega i od porodice. Moram da kažem da se ja nisam pomirila sa njim, da je to laž, takođe svi znamo da ga je Stanija šutnula, ja imam te informacije. On nije u korektnim odnosima ni sa mnom, ni Sitom. On je zbog Ermine pričao sa malom kada je bila kod Site. - rekla je Jasmina pa dodala:

- Njemu niko nije branio da se čuje sa detetom, mene mala pita kakav je njen otac ja kažem lep i dobar. On se čuje sa ćerkicom jer nije više sa Stanijom, ali sprema se cunami, znam ja to. On nije sa Stanijom jer joj nije kupio kuću, poršea, ili ko zna šta već.

Darko je upitao Jasminu što jednom prilikom kada je Asmin bio u Sarajevu nisu mu dali da vidi Noru.

- Nismo mu verovali, a sada je i njegova majka htela da dođe da vidi dete, ali ja sam rekla kada Aneli dođe da mogu da ih vide. Ja nisam nikada upoznala Asminove roditelje, pričali smo se samo preko telefona. - rekla je Grofica pa dodala:

- Asmin je jednom prilikom montirao Norinu sliku i tog Žiku, Ziku... On nikada nije slao novac Nori, a sada šalju njegovi roditelji.

Grofica je nakon toga govorila o tome što se slikala ispred Stanijine kuće:

- Kada sam dolazila da vidim ćerku za Novu godinu, i ja sam spavala u Rumi kod prijateljevog druga, i on je meni rekao da u toj zgradi živi Stanija. Ja sam se slikala i napisala da tu živi pušioničarka. Ja sam njoj zamerila što je vređala moje dete, rekla joj da prosi...

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.