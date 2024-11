Morao sam da joj skrenem pažnju: Gastoz progovorio o odnosu sa Anđelom, otkrio da li je ispravila svoje greške prema njemu! (VIDEO)

Otkrio da im cvetaju ruže!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim rizičnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Nenad Marinković Gastoz sledeći je odgovarao na Darkova pitanja.

- Do koje tačke je stigao tvoj odnos sa Anđelom - pitao je Darko.

- Ako se ne posvađamo ove nedelje, biće treća nedelja kako je sve u redu - odgovorio je Gastoz.

- Zamerio si joj ophođenje prema tebi za crnim stolom, šta ti je tačno zasmetalo - rekao je Darko.

- Morao sam da joj skrenem pažnju, jer time se nekad slade drugi učesnici. Počne malo da me nevira, jer se nervira oko nekih stvari i povisi ton na mene. Posle se to nije ponovilo, ne treba da se nervira. Ona zna šta je uradila, ali nisam mogao da istrpim da joj to ne kažem. Ne treba da prebacuje na mene, kad pokušavam da je smirim - kazao je Gastoz.

- Da li će ti biti teško da joj se ne mešaš u rasprave, jer ona u žaru svašta kaže - pitao je Tanasijević.

- Ne mogu da kažem da ću da poludim, ako se to ponovo bude desilo, ali treba to lepo da rešimo - odgovorio je Gastoz.

- Imao si priliku da je upoznaš do sad, ima šta da kaže i vrlo je odsečna. Da li si svestan da ćeš morati da se nosiš s tim - pitao je Darko.

- Mogu, ali moram da joj skrenem pažnju za neke stvari, jer neću da je upale - rekao je Nenad.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković