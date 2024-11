Ubeđen u jedno: Ivan Marinković dao svoj sud o odnosu Mateje i Aneli, tvrdi da Matijević ima emocije prema cimerki (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković je ustao kako bi prokomentarisao ponašanje Mateje Matijevića i Aneli Ahmić:

- Ivan Marinković mora da ustane i da kaže šta ima. Njemu je kao devojka koja ne sme da se pominje kada je išao na tretman ja*ca ta devojka mu je mazila ista. Mateja živi od utorak do utorka, on ne postoji u toku nedelje a samo utorkom pravi haos za pivo.Ja verujem da je on zaljubljen u Aneli, i ono što sam video za ova dva meseca da je on nikakav komentator. On je za mene klasičan klošar, mislim ja sam u njegovim godinama oženio jednu javnu ličnost - hvalio se Ivan.

- I bio uhapšen zbog nedozvoljenih supstanci - rekao je Mateja.

- ON se ovde hvali, a nikoga nije je*ao. Ovde svi čekau Maju Marinković, ali ništa od toga, oni su klošari - rekao je Ivan.-

- Klasičan indijanac, hapisili ga više puta a on krezav i jadan, pa se bavim tuđim životima - rekao je MAteja.-

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.