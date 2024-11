Iako nismo u ljubavnim odnosima... Peja progovorio o Eni Čolić, njena osećanja ni u svađi ne može da ospori! (VIDEO)

Bio je iskren!

U Beloj kući trenutno se održava glasanje za najosećajniju osobu. Reč je dobio Jovan Pejić Peja koji je pored svih prijatelja naveo i bivšu devojku Enu Čolić, što je mnoge iznenadilo.

- Na prvo mesto ću da stavim Bakija. Drugo mesto su Aca i Keti, mislim da su jako osećaniji i najiskreniji ovde. Mislim da će njihova veza da potraje i posle rijalitija. Treče mesto Karić, poznajem ga više od 10 godina i više puta smo plakali zajedno. Moraću da provučem Enu, iako nismo u ljubavnim odnosima jer je bila tu da me pita i da li sam gladan i da li mi treba nešto. Nisam je stavio iz drugih odnosa, nije pokazala to na najbolji način prema meni - rekao je Jovan Pejić Peja.

- Moj dečko je broj jedan na anketi. Broj dva je Gastoz jer je svojim osećanjima Anđeli pokazuje ljubav i pažnju, mislim da imaš jaka osećanja prema njoj i da to ne bi radio da to ne osećaš. Broj tri je Đedović - govorila je Ana Nikolić.

- Naveo bih sve koji su me navela, stvarno. Svi koji su me naveli su jako osećajni prema meni i hvala na tome. Ima dosta ljudi koji su osećajni iz koristi i osećanja pokazuju iz koristi, pa sutra traže nešto. "Kutlača klan" je prema meni pokazao neverovatna osećanja, uvek brinu o meni i hvala vam na tome. Moraću da izdvojim neke ljude sa kojima sam ovde duže vreme, a to je na prvom mestu Lepi Mića. Uz mene je uvek bio i u dobru i u zlu. Milena je za mene broj dva, brine o meni kao da mi je sestra. Naveo bih i Raleta, svaki dan misli na mene - glasao je Stefan Karić.

- Navešću ljude sa kojima provodim najviše vremena i tu su da mi udele savet i toplu reč. To su Nenad, Miljana i Ana Spasojević - rekla je Anđela Đuričić.

- Broj jedan je Marko, da njega nije bilo prošle sezone ne bih ovde sastavila dva meseca. Tu su Gastoz i Stefan, to su drugo i treće mesto. Gastozov odnos prema Anđeli ne umanjuje njegovu muškosti. To što smo kod njega videli su pravi muškarci u odnosu sa ženom koja ga zanima. On je jako osećajan prema ljudima, on ne može da ne da čak i preterano. Karić je još jednom pokazao da je vrlo osećajan, videla sam kad je celu noć ovde crtao za devojku. Neću detalje da objašnjavam - poručila je Milena Kačavenda.

