RAZBOLELA SAM SE ZBOG MOJE DECE, JOŠ ČUVAM SLIKE KAD SU BILE MUŠKO: Bolna ispovest Rade Vasić ledi krv u žilama

Rada Vasić, majka bliznaca Mike i Gibe Vasića koji su promenili pol i danas su Ana i Ivana Nikolić se ponosi što su njene ćerke danas to što jesu. Iako je trpela provokacije na račun dece, ona ih je podržala u želji da promene pol.Kako je istakla, Ana i Ivana su odmalena su pokazivale preferencije za ženske stvari i igrale se sa barbikama.

- Moja deca su tako rođena. Rade i ja smo presrećni. Oni su imali tu želju odmalena. Još kad su bili mali, imali su žensko ponašanje. Igrali su se barbikama. Mi im kupimo kamion, pištoljče, igračke, autići, oni udaraju u zemlju, oni hoće da se igraju sa barbikama, koje čuvam još uvek u fioci. Šta da im radim? Da ih bijem? Maltretiram odmalena? Ne. Ja sam to ostavila. Kad su porasli govorili su mi: “Tvoji p****čići, ovo ono”. Znate kako je meni bilo - priča Rada, ističući da danas žive onako kako su ceo život i želele:

- One su sada srećne. Naruče šminku, oblače se, imaju 32 godine. One ako sada ne provedu tako kako žele, kad će? Neću nikada baciti te stare fotografije, ali neću da ih dam u javnost, jer bilo je šta je bilo. Kad su bili mali, stavljali su perike na glavu.

Rada i dalje čuva fotografije ćerki kada su bile dečaci, jer kako kaže, ne želi i ne može da se odrekne i zaboravi taj deo života.

- Uvek ću čuvati te uspomene, kako iz sećanja da bacim te slike? Da ne da Bog nikome, poludela bih kad bih to bacila. To sam ja rodila. Jedan otac i jedna majka. Rodili, odgajili i sad neko da digne ton na njih i neko da mi bije decu. Ne bi prošao tako lako. Ne daj Bože da Stefan udari Anu, ušla bih tamo. Razbolela sam se zbog svoje dece, ali i godine su me stigle, sekiracija, druga deca, škola, odgajanje, pa dok su su se udale, svadbu sam pravila. Moja deca nikad nisu trpela. Više sam ja išla neobučena, nego one, radila sam sve za decu. Svi su završili srednje škole, svi rade. Borila sam se za tu decu i za mog Radeta i ovu kuću što imam.

Nekadašnja rijaliti učesnica objašnjava da je celoj porodici teško da gleda svađu Ane i njenog partnera Stefana Korde.

- Sin kaže šta smo mi ovo zaslužili od Stefana? Šta on radi mojoj sestri? Ja mu objašnjavam da je to rijaliti, smirujem ga. Ljuta sam i na Anu. Ona je rođena u Nemačkoj, imala je tamo šanse da ima dečka. Kako se bre zaljubi u ovog Stefana? Srce ne bira.

Dok su u “Eliti 8” Rada kada god može šalje neophodne stvari za ćerku i njenog partnera.

- Poslala sam posteljinu. Njemu sam kupila pidžame. Majka njegova je rekla da ćemo po pola slati ili neki put ona, neki put ja. Vidi i ona šta se dešava, nije ćorava. Ne mrzim ja njega, sve zbog svoje mezimice. Greota, nema ko da mu pošalje. Njegova majka je u Minhenu, ona ne može odatle da mu pošalje - ispričala je ona.

