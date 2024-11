Sasuo joj surovu realnost u lice: Luka Vujović pokušao da osvesti Miljanu, pa shvatio da za nju nema ''leka'' (VIDEO)

Neuspešno!

U toku je emisija 'Nominacije', a nominovani učesnici su Miljana Kulić i Matea Stanković. Reč je dobio Uroš Rajačić koji je opleo po Miljani Kulić i nazvao je najgorom osobom u kući.

- Miljana ne znam ko ti je rekao da si pet puta bolja, ti si sada pet puta gora. Ja se tebe ne plašim niti ću ikad, uvek ću krenuti na nju pet puta jače nego ti na mene. Tvoji postupci su mi odvratni i to je tako. Vređala si mi tatu, šta reći? Što se tičee Matee Stanković ne sviđa mi se što se tako ponašaš jer je jasno da si zaljubljena u Miljanu. Poslaću Miljanu - rekao je Uroš.

- Mene je Miljana jako povredila kada je došla i meni uvredila tatu iako si znala da je bolestan. Nije me to toliko povredeilo, zato sam ti i oprostio. Ti si jedina znala da mi je otac bolestan, ali i dete si mi dirala. Nema veze, ali priznala si mi i sama da si svesna da imaš problema i da treba da popričaš sa nekim. Rekla si o Eni sve najgore, a za to nisi imala povoda, to me je jako spovredilo. Moram da kažem da mislim da niko sa tobom ne bi provodio vreme napolju od ovih ljudi. 59 ljudi mi je rekao kada sam ušao da se klonim MIljane Kulić. Neosporno je da si zanimljiva, ali imaš loše postupke, siguran sam da si svesna svojih loših postupaka - rekao je Luka i poslao Miljanu u izolaciju.

