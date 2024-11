Ona nije ni ljubavnica, ona je... Ermina nikad žešće oplela po Sofiji i Terzi! Uzdigla Milicu, a Brankici Janićijević poručila sledeće (VIDEO)

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje Joca Novinar je razgovarao sa Sitom Ahmić i Erminom Pašović u Sarajevu.

Njih dve su komentarisale akutelna dešavanja u Eliti, te su se osvrnule i na ljubavni odnos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze:

- Ja sam pratila Terzu i Milicu prošle godine i moram da kažem da mi je Milica super, ona je iskrena, otrestita i sve kaže šta i kako. Međutim kada se ovo izdešavalo bila sam u šoku, Terza da je to uradio, nerelano je, Sofija koja se predstavila kao vernica koja ne bi ulazila u veze, a postala ljubavnica, ali ona nije ljubavnica ona je ku*vetina. Terza je glup, ona nema emocije prema njemu, ona je tipovala Karića, ali nije je pogledao, pa je pravila priču. Ona je proračunata i jako zla, a i on koji ima trudnu verenicu ili ženu, da joj to radi, to škodi njihovom detetu, velika podrška za Milicu - govorila je Ermina pa dodala:

- Ja verujem da Sofija ima još trojicu napolju, ona je ličnost koja je toliko hladna, klasičan psihopata.

Nakon toga je Ermina otkrila šta misli o Sofijinoj majci:

- Nekretnine se dobijaju preko donje gospođe, majka i ćerka su iste - rekla je Ermina.

Autor: N.B.