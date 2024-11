Ratno stanje u Eliti: Kačavenda bljuje vatru po svima, brutalno oplela po Aneli i raskrinkala njene simpatije prema Kariću! (VIDEO)

Opšti haos na samom početku večerašnje emisije!

U toku je emisija "Izbor potrčka", voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o nomincijama Miljane Kulić i mišljenjima koje su takmičari "Elite" izneli o njoj.

Reč je dobila Milena Kačavenda, kako bi iznela svoje mišljenje.

- Jako mi se dopada što su svi čekali tuđe nominacije, pa shvatili da drugi taktiziraju, konkretno Ena. Ona je čula šta se dešavalo, pa je Miljani to jutro pržila jaja. Što se tiče čitave farse gledamo ko se grupisao i ko navodi vodu na vodenicu. Što se tiče ovih hrabrih, prvi su koji Miljani nemaju m*da da kažu Miljani ništa. Prošle sezone sam ratovala brtualno sa Miljanom, us*ala sam je na nominacijama, pola sata sam verglala. Pričaju da sam kleptomanka, Aneli kaže da sam ukrala brijač. Što se tiče onoga što sam rekla za Aneli branila sam je kad je bila Ena, da bi ona meni na kraju rekla da ja sve vređam - govorila je Milena.

- Naravno, ne mogu da ćutim na tvoje bljuvotine - rekla je Aneli.

- Ona je ta koja se napolju družila sa tim ljudima, pa sad sa tri strane čujemo drugu priču. Ako njima nije pravo što sam dobra sa Gastozom i Karićem, to je njihovo. Što se tiče Karića noć ili dve pre toga je Mateja nju izvređao, Karić je išao do toaleta. Rekla mi je da je Mateja ne interesuje i da znam na šta mislim i očima pokazivala na Karića koji je išao do toaleta - pričala je Kačavenda.

- Laže! Ja sam rekla da je Karić jedini koji lepo izgleda i ima manire. Ja sam to namerno radila. Ona sad izmišlja ovu priču - rekla je Aneli.

- Ja u tom trenutku veze nemam o priči za Karića što je Slađa rekla naknadno, prećutala sam i rekla sad - dodala je Milena.

- Evo sviđa mi se i šta je problem? Što ste me izdali, prijatelji? - pitala je Ahmićeva.

- Ja sam Miljanu prošle godine uhodila tri dana i pokazala svoj stav. Išla sam na sve ili ništa. Zašto bih joj sad j*bala kevu? - nastavila je Milena.

- Sad Đole diže ruku, a tražio mu je Karić da mu gleda u kafu. Ja sam mu kroz osmeh rekla, sprdala sam se - pravdala se Aneli.

- Ako ti je Stanija uzela muškarca, što se ti mešaš zauzetom muškarcu u vezu? To je jedini problem - umešala se Slađa Poršelina.

- Šta je tebi Miljana uradila? Ustala si da nominuješ, a obratila se meni - obratila se Kačavenda Eni Čolić.

- Ne, trebala sam da kažem da smo Vage i da obe nosimo roze, kako joj je scenografije u radiju vrh. To je u skladu sa Milenom - odgovorila je Ena.

- U k*rcu će da mi pričaju kako ću da pričam. Neću da vređam Aneli, još i da ispadne žrtva. Prozivaju me da ne pozdravljam decu, ne nego ću da pozdravljam da vi znate da ja volim moju decu. Sedi i plači sad sa Marinkovićkom. Ena te je vređala za majčinstvo, a ti sad sedi sa njom - nastavile je Milena.

Autor: A. Nikolić