Ne štede ga!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Ivana Marinkovića:

- Stalno komentarišeš Anđlu šta je radila a što ne pričaš sa bivšom ženom o njenim radnjama sa Rajačićem i sa Sonijem u hotelu?

- Ne pada mi na pamet da ulazim u konflikt sa njjenim bivšim partnerima, za Sonija sam čuo, a za Rajačića, pa sve je već viđeno, a Anđeli to govorim u svađama - rekao je Ivan.

- Ivan sve može da ponavalja, i neka ponavlja do jula, ali meni to postaje mizerno, mada sada ga ni ne slušam jer se čovek ponavlja sve vreme - dodala je Anđela.

- Ivan je sada rekao da mu je ispod časti da se raspravlja sa Rajačićem i Sonijem, a oni su izbori njene tadašnje supruge. Svi zameraju drugima ono što oni rade. On govori kako je podržavao Anđelu u šestici, a ona tada nije bila za podršku. On radi nejasne stvari, što on brani ljude pa im prebacuje to.- rekao je Đedovič,.

- Ko još komentariše Ivana Marinkovića, meni je čudno da izmet u obliku čoveka priča moj maternji jezik. On i dalje ide samo unazad, ali šta će takav je čovek, on i dalje živi svoj prdež od života. On nama traži dlaku u jajetu, a mi njemu sada tražimo hanzaplaste. - rekao je Gastoz.

- On bi sve na svetu dao da odnos Gastoza i Anđele bude gori od njegovog. On je licemeran - govori je Soni.

- Ja smatram da je Ivan doveo Jelenu delom do ovog stanja u kojem je sada, on njoj stalno prebacuje, manipuliše sa njom, pa se vidi da se ona plaši njega u nekim stiuacijama - govorio je Rajačić.

- Ivan je pristrasan, a on na sve načine pokušava da dobije reakciju od nje. On bi prešao preko svega zbog nje. Ja sam Ivana i Aleksa poslala u izolaciju kako bih videla Jeleninu rekaciju, a Ivan ne podržava Gastoza, zato sada ponižava Anđelu. - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.