Provaljen: Anđela ubeđena da se Ivan i Miljana slažu samo kada nju ponižavanju, ubeđena da Marinković želi da je odvoji od Gastoza (VIDEO)

Sve crno na belo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Ivana Marinkovića:

- Dok mi napolju gledmao klipove kako si je izdavao i ponižavao, zaista misliš da Anđela nije poralasla?

- Ako Anđela do sada nije videla te klipove, a njeni fanovi su mogili da vide te klipove, a u ovoj sezoni toga nije bilo, ja nisam nikoga nisam komentarisao iza ćoška - rekao je Ivan.

- On se sve vreme vraća na prethodne sezone, ali to on ne priznaje. Mi jesmo bili okej, a verovatno je tada bilo to ogovaranje. - rekal je Anđela.

- Dosta mi je mojih laži, sada da slišam i njene - govorio je Ivan,.

- Ja sam mislila da on ima drugačije mišljenje o meni, ali to je samo njegova rijaliti igra. - dodala je Anđela.

- Anđela je sada napokon ono što jeste sa Gastozom i ne folira se više. Nju je obrlatio mangup i pogrešila je ali sada je prava - rekla je Miljana.

- Ja sam shavatio sada uz Miljanu da ne trebam da komenarišem Anđelu i Gastoza. Ja neću više nikoga da komentarišem, ni Peju ni Enu - rekao je Ivan.

- Ja sam iskrena od starta, a svi su milisli da ja neću biti dobra sa Anđelom, ali to je laž. Mi smo za Ivana i MIljanu u prošloj sezoni i dalje ali ja za njih više ne postojim tačnije oni za mene - rekla je Anđela.

- JA se uvek držim svog mišljenja, a ovo me podseća na Anitu i Anđela - dodao je Ivan.

- Oni meni sve govore i rade svašta nešto a to smo radili svi - rekla je Miljana.

- Ja kao zastupnik Snupija, i moje ime, moram da prokomentarišem. Anđela je ovde primer ponašanja normalne devojke,a Ivan nije lik koji ogovara ali on tera svoju priču uvek - dodao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.