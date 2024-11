Sve oči uprte u nju: Ana Spasojević saopštila učesnicima da li je u drugom stanju! (VIDEO)

Momenat istine!

U toku je emisija ''Izbor potrčka i pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Ana Spasojević saopštila je ukućanima da li je trudna.

- Plašila sam se da kako će on reagovati, jer nismo više zajedno i on nije normalan, on voli te klinke. On zna da sam ja ozbiljna što se tiče toga, ja nisam ono što njemu treba - rekla je Ana

- Ana nije trudna - rekao je Milan.

- Sećam se kako sam ja bio uzbuđen, kad je Milica bila trudna - rekao je Terza.

Autor: Iva Stanković