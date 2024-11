Prijatelji im okreću leđa?! Anđela detektovala ljude koji koriste Gastoza, on otvoreno progovorio o tome, pa se osvrnuo na svađu sa Stefanom Karićem! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz bili su naredni sagovornici u emisiji ''Radio Amnezija.''.

- Što ste se juče posvađali? - upitao je Munjez.

- Planula sam jer ovde ljudi traže sve od Gastoza. Gruja traži sve od njega, a juče kad je trebalo da ode do prodavnice i da ga ispoštuje, to nije uradio. Iznervirala sam se jer on ispoštuje svakog ko nema nameru da njega ispoštuje - rekla je Anđela.

- Mislim da nisi u pravu. Morao sam ovo da kažem. Nisam ga koristio - kazao je Gruja.

- Što se mene tiče, više neću da se nerviram zbog Gastozovih odnosa ovde. Plakala sam juče upravo zbog toga - kazala je Anđela.

- Ovako, ja sam Miljani dao svoje piće. Polila je moje, a Anđeli je to zasmetalo bilo. Razumem Anđelu jer joj je sve to zasmetalo, pa je svakom za kog smatra da nije ispravan prema meni rekla šta misli, ali nema potrebe za tim - kazao je Gastoz.

- Šta se dešava sa tobom i Karićem? - upizao je Munjez.

- Mislim da je on meni sve rekao šta je imao, ja sam njemu rekao šta ja imam. Mislim da je izašao iz zajedničkog budžeta kako ne bi jeo sa ljudima, s čijim se možda postupcima nije usaglasio. Ne znam što je takvu odluku doneo, ali dobro. Ne mislim da je isopravno postupio - kazao je Gastoz.

Autor: S.Z.