Peja priznao u kakvom je odnosu sa Enom: Otkrio koliko im izolacija znači, a onda je Keti progovorila o raskidu sa Acom Kockarom (VIDEO)

Nekima svanulo, nekima smrknulo!

U toku je još jedna Igra istine u Eliti. Naredno pitanje postavila je Sofija Janićijević koja je podigla Ivana Marinkiviča koji je otrkio u kakvom su oni odnosu:

- Ti i ja smo okej, ali vidim da imaš averziju oremna Aleksandri. Vidim da je ne voliš, a meni smetaju komentari prema njoj, ali tebi sam to posebno rekao - govorio je Ivan pa je upitao Anđelu:

- Da li si svesna koliko te Gastoz ponižava?

- Moj dečko je najbolji i najviše poštuje svoju devojku - rekal je Anšela pa je upitala Enu i Peju u kakvom su odnosu:

- Nismo još u vezi, ljubili smo se juče, jednostvano pričamo dosta, izolacija nam je dosta toga donela, Spustili smo loptu, razgovaramo, ne žurimo... - rekao je Peja.

Peja je upitao Keti:

- Kako se osećaš posle svega što se desilo juče?

- Ja ne bih da komentarišem, on je sve danas rekao, ja sam mahinalno sela ovde, a on je meni rekao kao popodne ćemo, jer je nama problem što ne sedimo jedno pored drugog. JA sam juće sedela kraj Raška jer je tu bilo mesto, on je meni nešto dobacio, ja sam ga pitala šta mu je, a on me je oduvao. Posle toga ja nisam htela da mu prođem, pa je on mene tokom noći vređao, ali ne mene, nego raznorazne ljude, ja sam bila rezervisamna i plašila sam se ljudi i komentara i to me ne zanima. Meni nije dobro od toga, a ona ljubomora juče je bila katastrofa. - rekla je Keti.

- Ona bre igra igrice ovde, igrala sa Munjom, gleda Raška, sve se videlo - vikao je Aca.

- Dečko ti si ozbiljno ljubomoran, treba da se lečiš, a ja sam toliko loša da sam mu spremila večeru - dodala je Keti.

- Mi smo bre završili idi igraj igru - govorio je Aca.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Brajović