Veza Anđela i Gastoza na tankom ledu zbog Keti?! Đuričićeva saznala za njihove zagrljaje, pa pobesnela! (VIDEO)

Svađa na pomolu?!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ako Anđela bude zagrlila Kadru, da li će ti to smetati? - glasilo je pitanje.

- Naravno da će mi to smetati, to bi bilo kao da ja zagrlim Sofiju, Ivu ili nego nekog drugog - rekao je Gastoz.

- Ja sam pogrešila što sam bila sa Acom, videli smo juče kako se ponaša. Meni nije neprijatno što me Gastoz zagrlio, on je meni drug i Anđela to zna - rekla je Keti.

- Kačavenda prva misli da se Keti dopada Gastoz - rekao je Milan.

- Nisam rekla da joj se dopada, ali itekako mi nije jasno njeno ponašanje i zameram joj - rekla je Milena.

- Milane ne smeta Anđeli koja je njegova devojka, meni je Gastoz ovde u pravu - rekao je Đedović.

- Ja nijedne sekunde ne sumnjam u Nenadove emocije prema meni, ja znam da on nju gleda kao drugaricu, ali mi nije jasno zašto ona ne zauzme stav. Ja sam jutros pošla ranije da spavam i ja sam pitala Keti da li je bilo baš onako kako mi je rekla, ali ona me je slagala - rekla je Anđela.

- Da li je treba da idem i demonstriram kako je to bilo? - upitao je Gastoz.

- Gastoz je mene pozvao u jednom trenutku da dođem iz pušione, ja sam video da je Keti uplakana. Rekla sam da mi se njen odnos ne dopada sa Acom, ona je bila naslonjena u Gastoza i ja sam samo uhvatila taj momenat i rekla sam joj da sam joj ja dečko ja bih je oterala u pi*ku materinu. Njoj ako kuća zamera, onda ne bi trebalo - rekla je Kačavenda.

- Danas je Jordanka nešto provukla za to, ja sam iste sekunde pitala u kojoj su pozi sedeli, kako se to osame? Moje poverenje u njega je 1/1 tačno, ali ne bih volela da ja dođem u stan i vidim svog dečka da u toj pozi sedi sa drugaricom - rekla je Anđela.

- Ljudi mi ovo gledamo već dva meseca

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.