Meni ne treba niko: Anđela stavila svima do znanja da svoje ratove vodi sama, a onda je Gastoz otkrio kakav dogovor njih dvoje imaju (VIDEO)

Imali šta da kažu!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Terzu:

- Rekao si danas da ćeš braniti Anđelu, a Gastoz je rekao da ne treba, a da imaš ti koga da braniš?

- Ja smatram da je ona favorit, ja nju gotivim, ali mi nije jasno što se ona meša u neke stvari - rekao je Terza.

- Što ne braniš Sofiju kada joj kažu da je prostitutka? - upitao je Milan.

-Od Miljane da je branim, meni je to takva budalaština, što bih skakao na ono što Miljana ne misli. OVde svako može da snosi posledice, a Miljana je bila ljuta tada pa je to rekla. Ja nema šta da branim Anđelu, ja sam tako regovao jer ona njega brani, ispada da je on devojčica a ona muško - rekao je Terza.

- Kako on brani vidi se da nema devojku, ni drugaricu, a ja imam i devojku i drugaricu - rekao je Gastoz.

- Ma ajde molim te, ti svima ćutiš, normalno je da svi brane svoje devojke, a ti glumiš nešto, videli smo kako je Anđelo branio Anitu, Marko Sanju, a ne kao ova pi*ka koja ćuti kada joj vređaju devojku - rekao je Terza.

- Meni je kul što Terza prati moj rad - rekao je Gastoz.

- Meni ne treba niko da me brani, ali ovo mi je smešno. Što se tiče branjena, ako nekome ne treba neko da se brani, to sam ja, ja svakome imam šta da kažem, ja sam rekla Gastozu da se ne meša u moje rasprave, ja ne želim da on ulazi u rasprave zbog mene - dodala je Anđela.

- Ma gde ona da skače zbog mog sukoba sa Terzom, ajde molim te.. Ona mene tako da uči kako da brišem prašinu. - dodao je Gastoz.

- Setimo se kada je Gastoz branio Enu - dodao je Karić.

- Jeste to meni smetalo i nije mi bilo jasno, ali kada sam shvatila to, bilo mi je svejedno. Isto tako je bilo za Ša i Mionu kada on nije hteo da se meša, jer je meni smetalo što je Ša bio njegov prijatelj, a mene njegov drugar vređa, meni je to smetalo. - govorila je Anđela.

- Anđela je imala konflikt sa Ša, ja sam to rešio mirnim putem, a što se tiče Ene, meni su moji prijatelji rekli da ja treba da sačuvam Enu jer je vole, i to sam radio - govorio je Gastoz.

- Nenade, Meni je nelogično da je ona tada bila besna što je nisi branio, a sada ne želi da je braniš - dodao je Karić.

- MI smo rešili to jer smo objasnili jedno drugom šta nam smeta i šta volimo - dodao je Gastoz.

- Ali kada MIljana vređa to nije strašno, a kada Ivan vređa to je skandal - dodao je Gastoz.

- Ljudi Miljana je izmislila za Sofiju, a Ivan Marinković je pričao istinu o Anđeli, ono što se desilo - vikao je Mića.

- Tako je Mićo - rekao je Terza.

Autor: N.Brajović