Ona je klasičan folirant: Taki opleo po Anđeli, pa se dotakao Aneli i nazvao sestre Ahmić terminatorima (VIDEO)

Ocrnio ih žestoko!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' voditelji Stefan Milošević Panda i Joca Novinar ugostili su Radomira Marinkovića Takija. Izneo je svoje mišljenje o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Šta ti misliš o Anđeli i Gastozu?

Ona je čudna devojka, navijala je sat, kako bi ranije ustajala i svašta nešto. Ne verujem da je iskrena u tom odnosu, pretukla je moju ćerku i ranije vređala novinare.

Da li su Maja i ona na kraju završile na sudu?

Ne, mi nikog ne tužakamo. Šta meni znači njenih hiljadu evra? Maja baš sutra ima suđenje sa Aneli. One su mi kao pekinezeri, Aneli više. Ona Sita veća od mene, dva terminatora. Aneli je Majina loša kopija.

Šta ti se još ne dopada kod Anđele?

Ona je klasičan folirant, čuo sam da su već mesec dana u vezi, a oni ništa nisu radili još. Video sam i neke njene nage slike u časopisu, gurala je neke banane. Baš će Gastoz da je izvede na pravi put. On je došao tu malo da se igra, ima lepu pričicu tamo. Ona više folira nego on, on je simpatičan. Mislim da je ušla u tu vezu zbog priče.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković