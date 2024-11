Bacila oko na zauzetog? Aleksandra na meti loših komentara, Marko poručio devojkama da kod njega nemaju šanse! (VIDEO)

Nije ih štedeo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Ena Čolić govori da je Aleksandra Nikolić bacila oko na Marka Stefanovića.

- Meni moja devojka nema šta da zameri, ja nisam nikome dao povod i neću do kraja.

- Ja se njemu ne bih prva obratila da ne smatram da je ispravan, on ima taj stavi i zbog toga sebi dajem slobodu da popričam - dodala je Ena.

- Ja sa svima pričam ovde drugarski, ušao sam u rijaliti. Mene je Aleksandra pitala šta ja imam protiv nje, a ja sam joj objasnio da može da ode kod Drveta i napravi zadatak kad ga je već htela u svojoj glavi - pričao je Stefanović.

- Marko, ti da hoćeš svaku vezu ovde bi rasturio. Lep si kao lutka, a prvo bi se meni dopao. Ja imam poštovanje prema tvojoj vezi, ali ove opajdare nemaju - dodala je Miljana.

- Kad je Marko u pitanju on je mlad dečko i rekla sam da ne volim mlade muškarce. Ja ne muvam njega, niti on mene. Ja znam da je dečko zauzet, to mi ne treba. Niko ne zna kakva je moja situacija napolju - pravdala se Aleksandra.

- Ja imam mišljenje da se Aleksandri neko sviđa, ali neću da kažem nego ću da istražujem - dodao je Dačo.

Autor: A. Nikolić