Bez milosti!

Na samom početku emisije ''Radio-Mikseta'', autorka i voditeljka Miljana Kulić otkrila je da je njen gost u današnjoj emisiji Ivan Marinković, a potom i najavila i svog prvog gosta Borislava Terzića Terza.

- Kako si? - upitala je Miljana.

- Bolje sam. Kako sam bio poslednjih nedelju dana, sad sam bolje - kazao je Terza.

- Kako je protekao razgovor sa Milicom? - upitala je Miljana.

- Očekivao sam da se javi Zola, a zapravo se javila Comara. Ona mi je rekla da sam ološ, zamerila mi je jer se je*em po televiziji, rekla je da pije tablete za održavanje trudnoće i da ju je Sofijina majka prijavila. Ne znam šta se dešava napolju i ne zanima me. Svi znamo da je Milica oštra na jeziku i ko zna šta se sve tu izdešavalo. Osetio sam po njenom glasu da je ljuta na mene i da nema neke emocije prema meni. Iskreno, ako nešto Sofiju javno vređa, mislim da to ne treba da radi, jer sam joj samo ja kriv, da se ne lažemo. Milica ima pravo da bude ljuta na mene, da me upiše kao N.N. lice, umesto kao oca, ali to ćemo da sudu da rešimo. Ja sam zaljubljen u Sofiju, to je tako - kazao je Terza.

- Šta bi rekao Milici, da sada imaš priliku da je vidiš? - upitao je Ivan.

- Rekao bih joj kako mi se sve ovo izdešavalo. Pokušao bih da rešim sve na lep način, jer ipak dete nije igračka - kazao je Terza.

- Da li bi mogao nekako da Milicu ispoštuješ da ne gleda tvoj se*s dok se ona ne porodi? - upitala je Miljana.

- Sačekaću malo za neke stvari, Milica sad ulazi u deveti mesec. Nije to samo zbog Milice, već i zbog Sofije i mene - istakao je Terza.

- Kako očekuješ da će se Milica ponašati kad se porodi, da li će ti dati da vidiš dete u porodilištu? - upitala je Miljana.

- Očekujem da ću videti dete kad se rodi, ali znam kakav je njen stav. Svakako, ja ću se za svoje dete boriti - istakao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.