Asmin se javno izvinio Siti Ahmić i njenoj porodici: Priznao da se stidi jer ju je stavio na stub srama, a evo kakva je njena reakcija (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" gostovao je Asmin Durdžić, bivši partner aktuelne učesnice Elite Aneli Ahmić.

U emisiju se uključila Sita Ahmić, rođena sestra Aneli, koja posle zakopavanja ratnih sekira sa bivšim partnerom svoje rođene sestre.

Asmin je izrazio želju da se obrati prvi. Tom prilikom priznao je da se kaje jer je Situ stavio na stub srama kada je govorio da je ona bila sa njima na eksplicitnom snimku iz hotela, pa njoj i njenoj porodici uputio javno izvinjenje.

- Sita i ja smo već popričali, uspeli smo da nađemo zajednički jezik. Meni to znači jer mogu bez problema da dođem do Nore. I sa jedne i sa druge strane su pale teške reči. Sita je najvatrenija osoba sa kojom sam imao sukob, moram to da priznam. Žao mi je što sam za onaj sportni klip rekao da je Sita. To na snimku nije bila ona. Žao mi je zbog toga. Mi smo se pre svega ovoga videli par puta i imali smo korektan odnos. Žao mi je i što sam Staniji filovao glavu da priča da ona ne zna ko je otac njene dece - rekao je Asmin.

Sita se složila sa onim što je rekao bivši partner njene sestre, pa dodala:

- Hvala mu na tome, meni ovo znači. Mene je to povredilo mnogo, ali sam dosta i ojačala. Hvala mu na tome, vidim da se iskreno kaje. Žao mi je zbog svega, pogotovo zbog Nore. On i Aneli su završena priča, oni uvek treba da budu roditelji, a ja Norina tetka. U onom afektu sam užasne stvari rekla, i žao mi je zbog toga. Najviše ga je povredilo što sam rekla da je gej i pričala za njegove gej afere, to nije istina. Ono za Staniju mi je žao, ja sam znala i tad da su to Asminove reči. Zakopli smo ratne sekire prvo zbog Nore pa onda i zbog Aneli, ona je sada dosta mirnija. Svi smo mi sada mnogo srećniji.

- Mi smo se iskreno jedno drugom izvinili, ovo nema veze sa Aneli i Groficom, ovo je između nas - nadovezao se Asmin.

Da li će Asmin uz tvoju podršku moći da samostalno provodi vreme sa Norom s obzirom na to da imaju zajedničko starateljstvo? -pitali su Situ.

- Naravno, Aneli i želi to. Nek odu kod advokata zakonski to da urade i nema problema. Dete i treba da ima oba roditelja, mi ćemo se raspitati svakako šta treba da urade da bi došli do tog papira i onda nema problema - rekla je Sita.

Koliko ti je kao tetki bilo emotivno da gledaš susret Nore sa tatom, pa posle i da slušaš njene utiske?

- To je mnogo emotivno, Nora je uvek Asmina spominjala. Posle prvog njihovog razgovora, Nora je bila presrećna, bila je ponosna što i ona ima tatu - rekla je Sita.

Da li postoji još nešto što vam leži na duši, a da nam niste rekli?

- Sita je ispala korektna, niko ko proziva Situ koja je tetka mog deteta neće biti moja podrška - rekao je Asmin.

- Volela bih da Aneli i Asmin spuste loptu zbog deteta, da nađu neki zajednički jezik - poručila je Sita.

