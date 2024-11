Matora razvezala jezik: Obelodanila šok detalje razgovora sa Terzom pred Elitu, pa brutalno urnisala Sofiju! (VIDEO)

Nikog ne štedi, bez dlake na jeziku iznela mišljenje o gorućim temama!

Jovana Tomić Matora u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jovanom Ilićem komentarisala je ponašanje Borislava Terzića Terze. Ona je takođe i obelodanila detalje razgovora sa njim pred ulazak u "Elitu 8" u kojem joj je žestoko pljuvao Danijela Dujkovića Munjeza.

- Kad je Terza u pitanju zvao me je pre nego što je ušao, rekao mi je da ga Munja smara i kako ne može da ga se otarsi, kako nije hteo da ga zove na veridbu. Sve najgore je pričao o Munji. Za Milicu je pričao kako ide da uzme pare, kleo se u ljubav i dete. Ne znam što su ljudi očekivali da ću nekoga da zove, ali bez obzira što se nisam čula sa Milicom i Terzom da nisam promenila mišljenje. Sad kad je ušao dolazimo do toga da je samoživa g*zica, njega majka da zove on bi i dalje bio sa Sofijom jer mu je bitan rijaliti. On se drži toga i misli da je to dobro. Kome bi bilo zanimljivo ovo da nije situacija sa Milicom? Kao Sofija je neka prep*čka, meni nije. Ne bih nikog da ocenjujem po izgledu. Ona isto ima svoj cilj, kakva ljubav? Terza kao plače zbog Sofije, a on samo ne zna šta da radi. On se pomutio i ne zna gde je - govorila je Matora.

- Da li imaš osećaj kad se završio razgovor da je više bio zabrinut za Sofijinu mamu nego za Milicu? - pitao je Joca.

- On je bio zabrinut samo za kamatu. To je čovek koji je samoživ, njega boli uvo za Milicu, Sofiju i bebu, njemu je bitno samo kako će on da izgura. Ono skakanje na malog Uroša... Ja njega ne gotivim nešto, nisam ga vređala, ali ima m*da za dosta stvari i da komentariše onako kako jeste. Sofija je od A do Š lažna, ne mogu da pričam da je iskrena kad ona laže sama o sebi. Ona se sigurno posavetovala, mnogo ljudi je prošlo kroz rijaliti. Prvi put kad sam posumnjala je kad je rekla da je čeka nova nekretnina. Lažna mi je po svemu i deluje mi da sve laže. Onaj Dača mi je mali Marko Đedović - dodala je Matora.

Autor: A. Nikolić