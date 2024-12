On je rešio da dobije šahovsku partiju: Tozla izanalizirao odnos Anđele i Gastoza, prognozirao dalji tok njihove veze! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gost voditelja Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bio je reper Damjan Čarapić Tozla, bliski prijatelj aktuelnog učesnika Elite, Nenada Marinkovića Gastoza.

Tozla se na početku emisije osvrnuo na Gastozovu emotivnu vetu sa Anđelom.

Kako komentarišeš Gastoza u Eliti?

- On je 100% luđi napolju. Pre svega, on mi je prijatelj, razumem ga uvek. Pre nego što je ušao u rijaliti, nije bio u nekog dobroj energiji. Sada mi deluje preporođeno. Pozitivan je i raspoložen.

Šta misliš o njegovoj vezi sa Anđelom, da li će im odnos opstati?

- Vidim da je njemu dobro pored nje. Deluje mi da je sad s njima sve kako treba. On je čovek koji kad reši da zavede nekog, on ide do kraja. U stanju je da se trudi i godinu dana. On je rešio da dobije šahovsku partiju. Ne treba da nas čudi ukoliko se preokrene i sve ga to prekine. Kod njega se nikad ne zna. On nema sigurno neku nameru da je povredi, jer on uvek radi po osećaju. Kad je njega Anđela odbila, tad je pokazao želju za njom.

