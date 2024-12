Ponovo promenila priču: Sofija tvrdi da Meda ipak ne postoji, ubeđena da Milica izmišlja stvari jer joj se može! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira izjavama!

Sofija Janićijević otkrila je cimerima da Milica Veličković sada izmišlja stvari koje će se gledati kao istina, obzirom da je ona sada omražena i da se njoj ništa ne veruje. Samim tim, priznala je da Meda ne postoji uopšte.

- Nisam imala abortus u životu, nisam bila trudna nikad - rekla je Sofija.

- Mislim da je za Miljanu rekla - rekla je Sofi.

- Pomenula je Dačine roditelje i rekla za Albaniju, ni to nije istina. Meda ne postoji, postoji kao rođak, ne kao dečko neki. Ona može da sad priča šta hoće da bi ispalo da priča istinu - rekla je Sofija.

- Pa ne znam - rekla je Sneža.

-On želi da izađe da mu bude lakše, a mene da ostavi. Zamisli to - rekla je Sofija.

- Dobro Sofi, ajde pazite šta pričate. Snimaju vas kamere, pa će da je iskorišćavaju posle - rekao je Dačo.

- Njemu je Ena pričala da su se ona i Milica muvale, ja nisam ništa kriva. On meni priča da me voli, ali ja toliko ne verujem to - rekla je Sofija.

- Saslušaj je sve što ima - rekla je Sneža.

- Šta je još sve rekla, ne mogu da se setim - rekla je Sofija.

