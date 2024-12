Pokazala im zube! Terza i Sofija gutali knedle zbog Miličinih reči: Njega nazvala DONOROM semene tečnosti, nju ANIMIR DAMOM iz Tetova! (VIDEO)

Posle ove noći ništa više neće biti isto!

Nakon što je ušla u Belu Kuću, Milica Veličković je krenula u svom stilu da rešeta bivšeg verenika Boru Terzića Terzu i njegovu sadašnju devojku Sofiju Janićijević, ali i takmičare koji su branili njihov odnos.

Ubrzo nakon što su se MIlica i Terza susreli voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću i počeo je Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, te se na samom startu došlo do suočavanja Milice i Sofije Janićijević.

- Ja bih odmah da demantujem četiri abortusa, nikad nisam bila trudna. Ne znam šta je sve pričala, Dača mi je preneo. Ja sam blokirala. Nisam bila sa oženjenim, ne bar da znam da je oženjen. Gledala sam Terzinu reakciju koja je bila užasna, pitao je neke gluposti, pa napao Uroša. Ja ne znam šta da kažem - govorila je Sofija.

- Šta treba da kažem o animir dami? Ja to tvrdim. Devojka je radila u Tetovu. Ona jeste sponzoruša, a ne znam da li je baš za odnose. Šta radiš u Makedoniji? Izašle su poruke, pita: "Da li imaš kostim treba mi za večeras radim" - pričala je Milica.

- Nisam radila, moj bivši dečko je iz Makedonije. Bila sam šest godina u vezi sa Dejanom - rekla je Sofija.

- Koji ti je zatvorio salon ili Altmir Alba? Pričao je tvoj dečko u Odabranima. Ja sam došla, budalom mene ne možeš da praviš. Protiv k*rvi nemam ništa, folirante obožavam. Altmir je dobavljaš, nema decu, nije oženjen? - pričala je Veličkovićeva.

- Mene njegov status ne interesuje, nije mi bitan. Ne pitam dobavljače da li su oženjeni - rekla je Sofija.

- Ona kaže da može da plače kad hoće, samo da se seti kera. Nisam ti ja Karić, pa si se kao mazila sa Dačom i pokušaš da prodaš foru. Smešna si jer ne kapiraš kako se stvari prate. Kažeš: "Mama, kupujemo nekretninu, znaš gde su moja osećanja". Da li vi odete u radio kod dva velika voditelja i pozdravite Medu? - govorila je Milica.

Milica je potom otkrila u kom momentu je Sofija prešla granicu:

- Htela je da namesti Gastoza da je pričao za moj abortus. Te priče da nije ona bila bi neke druga, mani me te priče. Treba imati hrabrosti da budeš s nekim kome je devojka kući trudna. Onaj klip mi je toliko morbidan gde ona spominje moje dete, toliko da sam ja morala da dođem ovde. Za to je kriv najviše NN, jer joj nije rekao da ne sme da spominje naše dete. Kaže ona devojka da je Milica trebala da se porodi svakako, ti moju bebu, moje dete da u životu nisi pomenula, je l' ti jasno to? - upitala je Milica.

- Brani ljubavnicu, zato i nemaš dete. Zato si NN doživotno - vikala je Milica.

- Videćemo na sudu. Ti mali si završio - dodao je Terza.

- Janiče, jadni. Vi ste zaboravili da meni mozak radi 300 na sat, ovi što me ne znaju će tek da me upoznaju. Mene boli uvo za njen život. Ona je došla prvo rekla kako mu je rekla da je Ena rekla, pa je na osnovu Gastovog pogleda skapirao da sam ja abortirala. Da li zna kakve optužbe mi stavlja? Ko je rekao da sam ja dobra? Znaš kad može da se opere preko mene? Nikad. Nemoj da ideš, ostaješ do kraja svaku suzu ćeš da platiš ljubavnica i ti - govorila je Milica.

Milica Veličković i Borislav Terzić Terza rešili su da zavrnu rukavice i isteraju stvari na čistac, te ga je Milica ponovo uništila verbalno, dok on nije imao čime da joj uzvrati.

- Nemoj da prosipaš ljudima priče da te beba i ja zanimamo, kad je jasno da te ne zanimamo. Ja ti govorim na slušalicama da nisam dobro, ti je*eš posle toga. Kako možeš da je*eš, a da ne misliš na bolesno dete - rekla je Milica, a Terza je sve vreme pokušavao da se opravada i da govori kako je on otac deteta.

Milan Milošević je tokom večeri pozvao Anđelu Đuričić da prokomentariše Milicu i Terzu:

- Okej, ja sam p*šila, a sad pričamo o tvojim postupcima. Nemam problem sa tim, možeš do kraja sezone da mi ponavljaš. Došao da se bori za starateljstvo, a preti ovde. Lažna frka, sve je lažno. Ovo mi je takav deža vu. Sve je fejk. Znaš šta njega boli? Što će ona da pokvari vezu sa Sofijom. Njemu je žao što je saznao sve o Sofiji, slike, animir dama. Pre ću ja da se diskvalifikujem jer nisam normalna nego on. On je na silu povraćao - govorila je Anđela.

- Ti si gurala sp*rmu, ništa to neće da promeni. Trpi sad - vikao je Terza.

- Ja ne mogu da kažem Sofiji da je ljubavnica. Dok ti Milica govori ti se trudi da braniš Sofiju, a treba da priđeš trudnoj ženi. Ti si najveća lažna frka broj dva- Ti kažeš da je neko vređao trudnicu, a ti je najviše uvredio - rekla je Đuričićeva.

Milica je nakon toga jednom rečenicom sravnila Terzu:

- Stavljam ovo od tvoje mesečnice i rećiću joj: Sine mamin, ovo je tata dobio za svoju mesečnicu sa ljubavnicom dok smo mi bili osmi mesec i znaš kad će dete da te pogleda. Da li misliš da kad poraste da će hteti da se viđa sa tobom - rekla je Milica.

Sofija je pokušala da se opravada od svih stvari koje je Milica otkrila o njoj:

- Neka se oglasi Altmir Alba i neka se oglasi Dejan Trajkovski sa našim fotografijama i vezom od šest godina. Za druge stvari da radim za novac i neka pokrenu tužbu - rekla je Sofija.

- Mene je Altmir Alba zvao 2. oktobra jer je isfrustriran što ga je ova zaj*bala. Zvao me je, napolju postoji sve prepiske i dokazi, a ni nemam telefon da dokažem. Neka monstrum bude debil još sedam meseci. Ona treba da budu zajedno. Ne može ona da govori o mojim trojkama - pričala je Milica.

- Ako je istina da se oglasio, on je moj dobavljaš otkako sam otvorila salon nameštaja. Ja ne mogu da znam šta se dešava spolja. Neka moja mama pošalje slike sa njom ove godine iz Albanije i Antalije - dodala je Janićijevićeva.

Milica je nakon toga rekla Terzi da bi više volela da je Gastoz otac njenog deteta, nego on.

Teodora Delić je nakon toga ustala i otkrila da se ne kaje ni zbog čega:

- Stojim iza svega što sam uradila, nisam znala da je tako jeziva situacija i žao mi je što se tako izdešavalo. Ja ne znam šta da kažem. Stojim iza svega što sam uradila. Terzu sam u tom trenutku smatrala prijateljom, pa sam tako postupila. Najjače mi je što se sad svi ograđuju od Sofije, a ja se sa njom nisam nešto specijalno ni družila. Ja ne mogu da se kajem kad sam to već uradila. Osećala sam potrebu tad da pomognem prijatelju, a nisam shvatala ozbiljnost situacija. Smešno mi je što se sad svi ograđuju od Sofije - govorila je Teodora.

- Ovo je smešno. Sa Anitom prošle godine niko nije pričao osim Munje i Bebice, a ovo im je top i boginja. Treba da se druže sa njom, ali valjda onda govoriš o sebi. Ne očekujem da ljudi ne pričaju sa NN i masnokosom. Ova tema nije postojala, da ste ovako komentarisali ne bih ni dolazila - rekla je Milica.

- Milica me je ozdarila, uzdignute je glave i čujem komentare ljudi koji nisu uključeni u temu od prošle godine. Ja sam ovde kao i većina podrža vezu dvoje ljudi, nisam se petljao i kao normalan sam osudio. Njegovo stanje večeras sam u pabu nikad nisam video, on je povraćao na nos, uši i usta. Ja sam ga pitao da odem kod Milice jer mora da ode da se suoči. Ja sam pitao Sofiju zašto je sagla glavu odjednom? Terza je pokazao slaobost, a otreznio se na trenutak kad sam rekao da ću da pitam Milicu da popričaju. Slažem se da nema o čemu da priča sa Milicom, jer nam je svima objasnila. Bila je poenta da čuje da li ima šanse da viđa dete. Moj zaključak je da njega opasno radi rijaliti, počeo je da me nervira - komentarisao je Ivan Marinković.

Usledio je izbor potrčka, a Marko Đedović je otkrio svoj izbor:

On se poigrao sa cimera, pa je podigao Aneli Ahmić, Elvina Kadrića, Uroša Stanića, Sofiju Janićijević, Borislava Terzića Terzu, Luku Vujović, Andreja Savkovića, Sofi Tikačenko, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Raška Mladenovića, Enu Čolić, Miljanu Kulić, Nenada Macanovića Bebicu.

Kad je spustio takmičare koji neće biti potčci, saopštio je da u izolaciju šalje Terzu i Sofiju.

- Glupačo glupa, na fabričko da te vratim za minut. Možete da spojite dušeke kao kad sam vas gledala, pila lekove i raspadala se. Ja ću biti u rehabu do vas, slobodno pričajte slušala sam vas kako dahćete dok mi se dete obrtalo u stomaku. Budite monstrumi do kraja, nemojte da se perete. Idemo bebice, hoćemo li da slušamo tatu kako j*be? - odbrusila je Milica.

Nakon toga takmičari su saznali ko su najdvoličnije osobe u Eliti, što je mnoge iznenadilo.,

Takmičari su nakon toga saznali ko su osobe koje su najosećajnije u Eliti.

Nakon toga je Milica Veličković svratila do izolacije, gde je Borislav Terzić Terza nameštao njegov krevet sa Sofijom Janićijević. On je odlučio da spoji dušeke, zbog čega je ona morala da udeli nekoliko prozivki.

Autor: N.B.