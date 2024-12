Ne zna gde bije: Sofija zatražila hitan savet od Anđele, pa osula drvlje i kamenje po Milici zbog otkrivanja njene istorije! (VIDEO)

Ne zna s kim će pre da se posavetuje!

Sofija Janićijević porazgovarala je sa Anđelom Đuričić, te je odmah zatražila savet od Anđele obzirom da smatra da je bila u sličnoj situaciji, ali je Crnogorka posavetovala samo da bude iskrena.

- Anđela je l' imaš neki savet za mene? - upitala je Sofija.

- Uh, nemam - rekla je Anđela.

- Ne znam šta da radim - rekla je Sofija.

- Baš je situacija delikatna, ne bih se mešala. Mogu da posmatram sa strane, ali i za gledanje mi je teško. Kad nju vidim, nije mi dobro. Ništa ne mogu, ne bih ni sebi rekla jer ne znam šta bih rekla - rekla je Anđela, pa nastavila obzirom da je Sofija ćutala:

- Moja situacija je bila prespecifična, ali totalno drugačija i zato ne mogu tebi da popujem. Terza je druga priča, on kad me vređa on će dobiti isto - rekla je Anđela.

- On definitivno samo sebe razume i samo sebe voli, tako sam ja shvatila - rekla je Sofija.

- Moraš da znaš sve što se ovde ikada poteglo, to je sve napolju. Znaš koliko je napolju bilo smešno kad neko ovde laže, odmah ti napolju ide klip demant. Te tvoje prepiske i to, to ti je napolju tipa od septembra. Sutra šta god da bude, pričaj istinu - rekla je Anđela.

- Za prepiske sam ja rekla da je istina. Druge stvari nema, ona je pomenula prepiske sa Helenom i vezu od četiri godine, da je on zvao - rekla je Sofija.

- Ja verujem u sve - rekla je Anđela.

- I ja joj verujem, nisam rekla da nije to. Samo ona malo od stresa spinuje priču - rekla je Sofija.

- Ne, nego ona ima previše informacija i ne zna odakle da počne - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.