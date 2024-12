Baka Stana uključila se u emisiju da prokomentariše ulazak unuke u Belu kuću, pa se dotakla Sofije i Terze!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji uključila se baka Stana, baka prevarene i trudne Milice Veličković koja je trenutno u Eliti. Milica je trudna ušla u rijaliti da bih se suočila sa svojim verenikom Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević, devojkom sa kojom ju je prevario verenik.

Baka Stana se uključila u emisiju da bih prokomentarisala aktuelnu situaciju i Miličin ulazak u "Elitu".

-Kako vam je delovao njen ulazak u Belu kuću, kako vam se drži unuka i da li vam je Terzino ponašanje očekivano? - pitali su baka Stanu.

- Očekivano, od njega se sve i svašta može očekivati. Žao mi je svake njene suze, primećujem njenu nervozu u nekim situacijama - rekla je baka Stana.

U kojim situacijama vidite njenu nervozu? - pitao je Panda.

- Pa u situacijama kada demantuje da je ona kriva za sve ovo, proziva joj dete tada ona samo što ne eksplodira i tada se vidi njena nervoza - rekla je baka Stana.

- Kako ste vi videli njene rane u četiri zida? - pitali su baka Stanu.

- Strašno šta da vam kaže. Plače suza suzu stiže. Ljulja se kao da je vetar duva i to najjači. Nije mogla da jede, pije spava. Oslabila je dosta.

- Jel ona brinula pred njegov ulazak, kakva je bila? Koje savete ste joj dali?

- Brinula je, tešila sam je da bude jaka da ne obraća pažnju na komentare. Uvek je ona bila jaka.

- Videli ste Terzinu reakciju na Milicu, plakao je pa je u nekim momentima vređao. Kako vi gledate na to, da li se pokajao? - pitala je Anastasija.

- Dobar glumac, treba da se zaposli kao glumac - rekla je Stana

- Baka Stano šta je sa karicama koje su ostali kod Milice?

- Verujte mi da ja u to nisam ulazila, znam da je rekla da su prazne. Da li ima para ili ne, ja to ne znam - rekla je ona.

- Kako vi gledate na Sofiju? - pitala je Anastasija.

- Sve bi to bilo okej da Milica nije trudna, što joj nije rekao odmah, što je pravio veridbu. Nisam bila na veridbi, nisam bila za to. Sve je to po meni bila farsa, nisam verovala u to.

Da li ste upoznali Terzu, kakav je bio prema vama? - pitali su voditelji.

- Bio je dva puta ovde samo u prolazu, nije bilo nikakve priče između nas niti sam ja htela, još u prosloj sezoni sam ja videla da tu nema ljubavi sa njegove strane, ali nisam mogla to njoj da objasnim.

