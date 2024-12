Izveo je na pravi put: Rajačić uveren da je Jelena uz njega postala bolja verzija sebe, žestoko prozvao Ivana! (VIDEO)

Progovorili o svojoj vezi!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Jelenom Ilić o njenom odnosu sa Urošem Rajačićem.

- Imali smo neke rasprave, htela sam to da izbegnem, ali Uroš traži da se to odmah razreši, a meni je glupo da imamo svađe oko ručka. Osećam neku tenziju, preko glave su mi raspave. Ako se neko svađao i ako je neko imao rasprave, to sam ja. Susrela sam se sa porodičnim stvarima koje nisu lepe i lake, zdravstveno stanje moje mame, trudna sestra i kad sam se vratila u prosotr hvatam sebe da govorim da mi nije moguće da sam ponovo ovde. Smetaju mi mnoge stvari i možda su me stigle situacije jer sam se vrlo dobro borila sama sa sobom da ne pokažem emocije. Mene ćete pre da vidite da plačem kad sam besna, nego sam tužna. Plačem iz besa šta sam sebi dozvolila i kroz šta sam prolazila. U ovom odnosu mi je prelepo, ranije smo bili pod tenzijom, a ja ne mogu da se opustim jer se ovde nalazim - govorila je Jelena, pa nastavila:

- Najviše bih volela da smo Uroš i ja u svojim kućama i da veza ide svojim tokom kao što se ljudi napolju upoznaju. Mene sve guši i sa njim sam imala razgovor o osežanjima, jer u sebi imam nemir i nisam totalno opuštena. Nekad mi je žao što nismo bili zajedno od trenutka kad sam nešto osetila prema njemu, što nas je vodila sujeta i inat. Ja sam toliko iskrena da mi nije problem da to čuju i drugi ljudi, sve mu kažem i nadam se da i on meni to kaže - pričala je Ilićeva.

Njoj se pridružio Uroš koji je prokomentarisao Jelenu, ali i ponašanje Ivana Marinkovića.

- Sve su to njegove taktiče igrem, sedeo sam pre neki dan i gledao ga šta radi. On ima ta kvarna dobacivanja. Smatram da ga boli sve ovo. Jelena je izašla iz toksičnog odnosa, počneš da gubiš sebe, voliš sebe i poštuješ sebe. To je začarani krug. Imali smo razgovor gde smo pričali i došli smo do priča o emicijama, a svelo se na to koliko je njoj teško, ne emotivno, nego jer moramo da slušamo te ljude. Razumem kad kaže da se tu ne radi o emocijama, nego o prostoru gde moramo da iznosimo neke stvari - rekao je Uroš, pa dodao:

- Desilo se to sa mnom, letos se sve zataškalo, pa se vratila u tu komunikaciju i doživela neke stvari na svojoj koži, ali postala je najbolja i najlepša verzija sebe. Sve što joj se dogodilo koliko god da je bilo teško smatram da je sve najbolje i da je dobila slobodu uma, tela i govora.

Autor: A. Nikolić