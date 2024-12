Burno veče u "Eliti 8"!

Protekle noći u Beloj kući održala se emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević na samom startu podigao je Milicu Veličković koja je otkrila koliko joj je teško zato što svaki put kada pogleda u svoj stomak, shvati da njena beba neće imati oca.

Milica Veličković nastavila je u svom stilu da rešeta po Sofiji Janićijević, te je nazivala raznim pogrdnim imenima, a potom joj dala i eptet zmije sa Aliekspresa, na šta je Sofija ponovo ćutala.

- Šta vidiš u Sofijnim očima? - upitao je Darko.

- Zmiju anakondu, ali sa Aliekspresa, najveće zlo, ženu koja nije žena. Danas je rekla da će da me tuži. Kako ja mogu da kažem da mi je žao, pa da će da tuži? Moj prag tolerancije je bio tri meseca, pa smo videli šta je dočekala, funjara jedna. Preko tebe do bebe i pozdravljanje Mede, ja sam to znala sve vreme. Ne mogu da je razumem i shvatim. Ona je moj veliki fan, ona koristi moje rečenice i fraze. Volela bih da se neke stvari ne saznaju, da se oni pomire i da on bude najveći mentol do kraja - govorila je Milica.

Milica Veličković nastavila je svoj razgovor sa Darkom Tanasijevićem, te je priznala da je shvatila da Borislav Terzić Terza radi sve isfolirano kako bi nju izmanipulisao da ga upiše kao oca deteta, ali ona tvrdi da će ipak ostati dosledna svojoj odluci i upisati ga kao NN.

Tokom razgovora Milice Veličković sa Darkom Tanasijevićem došlo je do novog kontakta Sofije Janićijević i Borislava Terzća Terze. Ona je prošla pored njega i ušla u pušionicu, a on nije mogao da skine oči s nje. Sofija je spustila loptu, te ga je čak u jednom momentu i ponudila cigaretom što on nije odbio.

Milica je nastavila svoj razgovor sa Darkom Tanasijevićem, pa mu i otkrila kako su je gledaloi ljudi iz spoljnog sveta nakon Terzine javne prevare, te otkrila da nema apsolutno nikakava osećanja prema njemu.

Milica je zatim otkrila kako se Terzina porodica ponašala prema njoj, nakon svih muka koje su je zadesile.

- Kako komentarišeš to što Terza ne veruje u sve što pričaš o ophođenju članova njegove porodice? - pitao je Darko.

- Ne znam zašto ne veruje kad je to tako, šta ja imam od toga? Ne govorim o finansijskom delu, mene niko nije zvao. Oni su mene zvali kad je sve to krenulo, rekli su mu da je to rijaliti i da čekamo Janju, da ćemo da živimo tamo i da ćemo da rešimo sve. Kad je bilo sve konkretno svi su nestali i niko me nije pozvao. Krenula sam da pričam činjenice, ne znam odakle im pravo da se ljute? Njegov brat me je zvao kad je trebala da se vrati kamata - govorila je Milica.

Nakon što je objasnila ophođenje Terzića prema njoj, Milica se dotakla svoje porodice. Ona se prisetila njenog odrastanja bez oca, pa otkrila koliko joj je to teško palo. Dotakla se i Sofije pa iskomentarisala njeno ponašanje nakon njenog ulaska u Belu kuću.

Nakon izlaganja Milice Veličković, Darko je podigao Borislava Terzića Terzu. Terza je otkrio da će sve uraditi da ne bude NN otac i da se sigurno neće odreći deteta. Nakon toga priznao je da je svestan kroz šta je Milica prošla tek kada je ona ušla u Belu kuću.

- Meni je tek sada jasno kroz šta je ona prošla, izgubio sam i nju i bebu, najviše bih voleo da mogu da vratim vreme, ali ne mogu iz ove kože. Ne tražim pomirenje od nje, želim da pomognem njoj i detetu, ona ne želi pomoć i dalje sam NN otac. Kada izađem tražicu sudski da vidim dete, ne želim ja njoj da zagorčavam život, ja se sigurno neću odreći deteta. Izvrće moje reči, govori mi da plačem zbog Sofije a ne zbog nje i deteta. Za Sofiju govori da je vređala dete, to nije istina, jeste spominjala ali nije vređala - rekao je Terza.

Terza je svoje izlaganje i Darkova pitanja prekinuo rekom suza. Nakon što je počeo da iznosi svoja osećanja prema svojoj bivšoj trudnoj verenici, slomio se pa zaplakao. Tim postupokom on je samo u Milici izazvao gnev.

Terza je zatim otkrio da je šokiran potezima svog brata, izneo je da je za njega to blam blamova, da nije trebao da se oglašavao kao i da je trebao da bude uz Milicu.

- Kako reaguješ na njene tvrdnje da je nikad nisi ni voleo? - upitao je Darko.- To može ona da priča, ali to je takva ljubav bila između nas i tako jaka emocija. Imali smo loš odnos dok nije došla beba, imali smo napolju par svađa gde je ona mene ucenjivala. To su bile male svađice, kada se naljuti nismo se čuli po dva tri dana - rekao je Terza.

Nakon toga Terza se dotakao Sofije, pa izneo tvrdnje da ona nije bila vredna svog ovog haosa. Razočarala ga je jer ga je sve lagala od početka njihovog odnosa.

Sledeći učesnik koga je Darko podigao i pozvao da iskomentariše trenutnu aktuelnu situaciju bila je Sofija Janićijević. Ona je otkrila zbog čega ćuti na svaku Miličinu brutalnu uvredu i prozivku.

- Ćutala sam, kriva sam, ona ima pravo, ali danas je izašlo iz mene. Mislim da nisam trebala da odgovorim, ali nisam mogla da se suzdržim. Nisam je uvredila, ali sam odgovorila. Iznela je dosta istine, ali ima stvari koje nisu istina, pa me to pogodi. Ne znam kako treba da reagujem, neko mi kaže da ćutim, neko da iznesem svoje mišljenje. Ja nemam osećaj da joj odgovrim, ali danas sam osetila potrebu. Vređala je moju porodicu, došlo mi je da odgovorim, ali samoj sebi kažem da ćutim. Pričala sam sa Mićom i ne želim da je tužim za bilo šta, to sam rekla u naletu besa danas. Ja ću da iznesem sve o mojoj prošlosti, to nije problem - pričala je Sofija.

Komentarisala je i Atmira, pa otkrila da se on poznaje sa njenom majkom. Otkrila je detalje njihovog odnosa, iznela je da je slagala sve jer je želela da sakrije njegovo ime i prezime. Više puta u toku izlaganja je menjala ploču, pa su tako ostali došli do zaključka da je počela da se guši u sopstvenim lažima.

Marko Đedović je u jednom momentu u pušioni suočio Sofiju i Terzu pa ih naterao da razmisle o svom odnosu. Sofiji je rekao kako je za nju najbolje da iznese sve kako jeste, da se pogubila u lažima i da ako nastavi da laže upetljaće se u još gore probleme. Ispitivao je da mu detaljno otkrije šta je radila u Makedoniji, i kakav je njen odnos bio sa Atmirom Albom.

Sofija je otvorila pandorinu kutiju i odlučila da prizna sve o svom boravku u Makedoniji, kao i detalje veze sa Albom.

- Da li si bila animir dama, da li si igrala oko šipke, da li si prodavala koktele? - upitao je Darko.- Ne, samo sam prodavala koktela - rekla je Sofija.- Naravno da je radila kao animir dama i da je radila oko šipke, tako su i prethodne pričali. Aleksandra Nikolić iz Elite 8 je radila tamo, ali dobro. Atmir Alba se krije zato što je oženjen, ovde se Sofija predstavila kao fina. Neću da me pravi budalom, ona je animir dama. Kada prizna onda može da nastavi. Hoću da izgovori da je animir dama - rekla je Milica.

Nakon toga Sofija je otkrila kakve probleme joj je pravio Alba, pričala je o njegovim ljubomornim scenama i kako se ona osećala u tim trenucima.

Voditelj Darko Tanasijević upitao je Sofiju Janićijević zbog čega je sinoć iz pušionice zapretila bivšem dečku i Heleni Foks da potvrde njenu priču.

- Evo sad sam ispričala sve, pa mogu i da potvrde i demantuju. Samo da kažem njegov bračni sastus, imamo poruke koje nisam u životu nisam obrisala i nisam smunjala u njegove emisije i da postoji druga žena. Znam da je imao ženu, rekao mi je da su se rastali i razveli, da ima blizance. Za sve ove godine nisam primetila da on ima neki kontakt, nikad mu nije zvonio telefon, osim od ljudi sa kojima sarađuje. On se i u automobilu javljao da ja sve čujem - govorila je Sofija. Nakon toga otkrila je još neke detalje njihove veze o kojima nije pričala ranije.

Sofija se dotakla i Terze pa rekla kako joj je krivo što ga je lagala. Otkrila je i da se oseća kao da je puštena niz vodu. Na Darkovo pitanje da li misli da Milica voli Terzu nije želela da da odgovor.

Nakon što su glavni akteri izeli svoja mišljenja o aktuelnoj situaciji Darko je pozvao Nenada Macanovića Bebicu zatim Milenu Kačevendu da oni daju svoj sud. Oboje su se složili da im je cela ova situacija jeziva.

Nakon bebice i Kačevende prozvana je Aleksandra Nikolić. Ona je iznela informacije o Tetovu iz prve ruke.

- Rekla si da znaš kolika joj je cena - rekao je voditelj.- Nisam rekla za cenu, ona je meni rekla da zna za koliko para radim. Pljujem je jer je lagala i nije bila iskrena od starta. Sad je bila prvi put iskrena otkako je ovde. Ja sam isto radila taj posao, ne znam kako to naziva, ali to je da piješ piće sa gostima i imaš procenat. Ja sam to nazvala prodavanje magle. Sofija je perfidna, rekla je da se okreće kolo sreće i ona je mene napada kad nisam bila dobro i uživala je da je nekome loše. Desilo se njoj sad da je loše, a ja nijednog momenta nisam uživala kad se sve ovo iznelo - govorila je ona.

Nakon Aleks na Darkiv zahtev reč je dobila Anđela Đurišić, koja je iznela svoje mišljenje. Ona je rekla da misli da je Terza opčinjen Sofijom, a nakon toga je nju nazvala silikonskom lepoticom.

Nakon toga novinar Jovan Ilić pozvao je Anđelu da iskomentariše njen sukob koji je imala sa Katarinom Samardžić Keti, nakon što je sinoć videla da je Nenada Marinkovića Gastoza nazvala budalom.

Keti je sledeća komentarisala njen sukob sa Anđelom, ona je na sve načine pokušala da se opravda.

- Ja sam Gastoza zamolila da malo povučemo ručnu, Gastoz je pružio ruku Aci, ali je opet posle skočio za mene. Pokušala sam da rešim situaciju sa Acom i da ga smirim, što sam Gastozu i rekla. Stalo mi je do prijateljstva sa Gastozom, zahvaljujući njemu sam i dalje ovde. Meni je to budala izletelo, nisam imala lošu nameru, niti mislim za njega da je budala. On ako hoće, to može da potvrdi. Ja njega nisam zamolila da me ne pipka i ostalo, već da njih dvojica spuste loptu - rekla je Keti.

Nenad Marinković Gastoz je sledeći bio podignut kako bi iskomentarisao datu situaiciju. On je izneo da misli da Anđela malo preuveličava sve to, po njemu Keti je mnogo dobar čovek i nema zle namere. Smatra da ga je nazvala budalom da bih malo spustila loptu između nje i Ace.

Jelena Ilić je naredna komentarisala njen odnos sa Urošem Rajačićem. - Imali smo neke rasprave, htela sam to da izbegnem, ali Uroš traži da se to odmah razreši, a meni je glupo da imamo svađe oko ručka. Osećam neku tenziju, preko glave su mi raspave. Ako se neko svađao i ako je neko imao rasprave, to sam ja. Susrela sam se sa porodičnim stvarima koje nisu lepe i lake, zdravstveno stanje moje mame, trudna sestra i kad sam se vratila u prosotr hvatam sebe da govorim da mi nije moguće da sam ponovo ovde. Smetaju mi mnoge stvari i možda su me stigle situacije jer sam se vrlo dobro borila sama sa sobom da ne pokažem emocije. Mene ćete pre da vidite da plačem kad sam besna, nego sam tužna. Plačem iz besa šta sam sebi dozvolila i kroz šta sam prolazila. U ovom odnosu mi je prelepo, ranije smo bili pod tenzijom, a ja ne mogu da se opustim jer se ovde nalazim - govorila je Jelena.

Odnos Jelene Ilić i Uroša Rajačića iskomentarisao je i Jelenin bivši muž Ivan Marinković koji na sve to kaže da im želi svu sreću i da mu Jelena izgleda kao na početku same veze sa njim, za šta on tvri da je4 dobar temelj.

Aneli Ahmić je sledeća podignuta od strane Darka Tanasijevića kako bi iskomentarisala zbog čega je prozvala Milanu Kačevendu i tom prilikom je nazvala lažnom tinejdžerkom . Aneli je objasnila da smatra da je Milena bacila oko na Marka Stefanovića i Stefana Karića, te da je to radila i u prošloj sezoni i da to nije ništa novo. Aneli je nakon toga čak i demonstrirala na koji način Kačevenda zavodi Marka.

Uroš Stanić sledeći je komentarisao tvrdnje Aneli. on se u porpunosti složio sa njenim tvrdnjama.

- Ona je gledala s dozovom flerta i dozivala ih je. Marko i Karić su verni, a Kačavendu lože zauzeti muškarci. Ona je htela da otera devojke oko Karića, a onda je videla Stefanovića. Gde su Karić i Stefanović tu je i Kačavenda, stane kao magija i ne pomera se. Momcima je bilo neprijatno. Aleks će da je nauči da prodaje maglu, one će da je obuče da bude divna prodavačica magle. Znamo njene rane radove, ona voli piletinu i mlade muškarce Samir, Sanjin, Terza, Munja. Ona ima široku lepezu muškaraca, ona vapi za muškarcima koji imaju stav. Ovo je jedna zmija anakonda, ona kao da je Sofijina majka. One su otrovnice koje ispuštaju otrov među nama - komentarisao je Uroš.

Sandra Obradović je bila zatim pozvana od strane Darka Tanasijevića, koji joj je postavio pitanje zbog čega se distancirala od Sofije posle svega. Ona je rekla da je to trebalo da bude očekivano jer je Sofiji verovala, a ona ju je kao drugarica sve slagala.

Autor: N.P.