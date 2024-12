Terza saznao kako će mu se zvati ćerka: Milica otkrila ime bebe, pa se prisetila sna Milene Kačavende koja je sve pogodila (VIDEO)

Hit!

Terza je nakon toga postavio pitanje Milici:

- Kako će se dete zvati? - upitao je Terza.

- Dete će se zvati Barbara, Milena je to pogodila u snu kada je pričala da je rekla da je Sanjala mene sa bebom koja će se zvati Barbara - rekla je Milica.

- Meni je to bio hit, svi su milisli da mi dajemo Mileni informacije a to je bilo presmešno - dodao je Marko.

Milica je nakon toga tražila da ispriča san:

- Marko zna za to da ja retko sanjam, ali kada sanjam nešto se desi. To mi se desilo od kako sam bila u komi četiri meseca. Ja sam sanjala kako me Terza služi u nekom privatnom avionu, Terza mi je nudio šampanjac, a Karić je nakon toga došao da me pita kakav je šampanjac, ja odbijam šampanjac i slećem, i tu je Lepi Mića, koji me vodi na svadbu Anđela i Gastoza. JA srećem Milicu, i uzimam pare od Karića da dam Milici koja drži bebu, i ona mi kaže da će beba da se zove Barbara, a tu je bila i moja mama - rekla je Milena.

- A meni Milica šalje poruku odakle ova veštica zna kako mi se zove dete - rekao je Marko.

Autor: N.Brajović