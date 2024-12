Ja sam na strani deteta: Peja objasnio zašto je pustio suze u emisiji, progovorio o svojim teškim trenucima u detinjstvu! (VIDEO)

Otkrio šta ga je pogodilo!

Borislav Terzić Terza razgovarao je napolju sa Jovanom Pejićem Pejom i Lukom Vujovićem.

- Zamisli kako bi mi svi reagovali da Terza neće da bude otac, svi bi skočili na njega, ali on hoće da bude otac. Razumem Milicu, ali napolju žene mole da im se vrati muž, koji ih je prevario. Ne kažem da to treba, ali Terza se pokajao - rekao je Luka.

- Ja bih bio ogorčen kao dete, ali bih voleo da imam oca pored sebe. Pored zdravih roditelja, da dete odrasta samo, meni je to realno. Ja sam na strani deteta - rekao je Peja.

- Da li ćete vi da budete zajedno, to je drugo - kazao je Luka.

- Meni je majka branila da pričam s ocem, to je bila njihova svađa, ali ja sam patio. Tresao sam se. To što je Milica pričala, podsetilo me je na majku - kazao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković