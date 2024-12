Možda sam ja preljubnik: Mateja progovorio o svom odnosu sa Aneli, pa otkrio da li je veza na pomolu?! (VIDEO)

Obnova romanse?

Sledeći gost radio Amnezije, bio je Mateja Matijević.

Prvo ga je Dejan Dujković Munjez pitao da prokomentariše sinoćna dešavanja sa Aneli Ahmić.

- Hteo sam da se zaje*avam malo, ali neću. Mesec i nešto nisam imao komunikaciju ni sa kim. Alkohol ne može da me poljulja, sve sam uradio svesno. Možda sam sanjao nešto, možda mi je rekao neko nešto, pa sam ja sačekao. Znam šta sam bio spreman da uradim, i znam šta sam uradio. Mene ne može da neko pravi budalo. Imali smo neke dogvore i eto, znam sve zašto sam uradio - rekao je Matija.

- Jel zbog toga što nisi dobio čestitku za slavu?

- Ne zbog čestitke, bio sam smoren celu slavu. Možda sam ja preljubnik, a možda sam sam već dve tri nedelje - rekao je Mateja.

- Jel si ti sada sa Aneli?

- Stojim iza svog postupka, ja sa Aneli nemam ništa. Bili smo kod drveta zajedno i dogovorili se da smo u kombinacji. Posle smo otiši do kreveta, ona se predomislila i to je to - rekao je Mateja

- Podržavam blud i te stvari, nemam ja problem sa tim - rekao je Munjez.

Nakon toga u radio ušao je Lepi Mića. On je rekao da je Mateja glavni krivac, a da je Aneli iskorišćena. Ona se samo našla na putu. Danas su svi singl, a čim stignu prvi mafini sve će da se vrati na svoje mesto.

Posle Lepog Miće u radio upao je i Uroš Stanić.

- Što se tiče Aneli, zgrožen sam, ona ima dete kući. Prihvata da bude kominacija i to zauzetom čoveku. Mateji je sve ovo vadilica, mogao je da ostane veran. Aneli ko Aneli, prvo se muvala sa Lukom pa prešla na Matiju. Ona je pokazala sada svoje pravo lice. Bila je u vidno alkoholisanom stanju. Generalno njeno ponašanje je dno dna. I napolju je radila iste stvari. Otima napolju i ovde momke i muževe. Ona ovde drži moralna načela, a ona je moralno dno. Boji se osuda i pitanja gledaoca, zato sada odbija sve.

-Ona je rekla da si i ti bio sa oženjenim doktorom

- Ma to je glupost, bio sam sa doktorima

- Prave paravan, to su smešni izgovori. Ako im se veza završila zbog čipsa i alkohola užas. Kapiram da će se pomiriti, ali neće moći da Anđela da ćuti doveka.

Autor: Pink.rs