Otvorila pandorinu kutiju!

U toki je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Nikolić kako bi progovorila o svom životu, bivšem dečku i problemima sa bivšem mužem. Aleksandra je konačno progovorila istinu o svom oženjenom bivšem dečku sa kojim je bila četiri godine, dok je on bio u paralelnoj vezi sa svojom ženom.

- Aleks juče sam te pitao šta te to sprečava i šta te to koči da sa Ivanom uđeš u neku vezu? Da li je to tvoj prošli odnos sa tvojim bivšim dečkom? - upitao je Darko.

- Da, nisam planirala uopšte da ulazim u neki odnos. Moj mozak je počeo drugačije da radi kada sam došla ovde i potpuno drugačije sam počela da vidim stvari. Mislim da sam opet bila emotivno izmanipulisana od strane tog čoveka. Nisam još spremna da pričam o tome - rekla je Aleksandra.

- Kažeš da nisi spremna da pričaš o tome, a tvoj i Ivanov razgovor se svaki čuje. Jasno se čulo sve što pričaš i o bivšem suprugu i bivšem dečku - rekao je Darko.

- Moj muž je bio finansijski mnogo jak i bojala sam se da mi ne oduzme dete. Razmišljala sam ko bi mi pomogao učiniti, a da mi ne traži ništa zauzvrat. Setila sam se mog jednog prijatelja na fejsbuku koji je bio zaljubljen u mene pre petnaest godina. Ja sam mu se javila, on mi je pomogao i rešio mi je sve. On je meni to učinio, mi smo se tu videli, popili kafu i vraćali se pričom godinama unazad. On je oženjen i ima dete, postali smo sve bliži i bliži. On je postao moj zaštitnik. On mi je rekao da mogu biti sa njim ili drugim muškarcima, što znači da mogu imati samo njega. Bilo mi je to sebično i bezveze, ali u tom momentu sam bila jako sluđena i ja sam na to pristala - otkriva Aleksandra, pa dodaje:

- To je trajalo četiri godine i on je hteo da se razvede zbog mene, ali mi to nije rekao. Ja sam njemu često govorila da mi je teško što moja ćerka nema oca i uvek sam govorila da bih pokušala da se vratim bivšem mužu, a on kad je to čuo on se jako razočarao. Ja sam razmišljala da on ima svoj život i da nije zdravo. On je meni rekao da je hteo da se razvede, ali da sam ga razočarala. Međutim mi smo nastavili naš odnos, tu su krenuli problemi između njega i mog bivšeg muža, nisu se voleli. Ja sam se bukvalno pretvorila u babu, bila sam nekome ljubavnica, neko nema ženu kakva sam ja bila ljubavnica - otkrila je Aleksandra.

- Zavolela sam ga mnogo, on je nekako upravljao mojim životom. Sve sam imala na tacni, nije mi davao ništa da radim. Ja sam često mislila da je to iz ljubavi, a možda ga je i bio strah da bi ja mogla da uđem u neki kolektiv i ljude. On je živeo dvostruki život, tu smo on i ja grešni oboje. Kada smo se razišli moj dečko i ja na petnaest dana, bivši muž je na sve načine pokušavao da dođe do mene. Ja sam se sa bivšim mužem videla i krila sam to od dečka narednih godinu ipo dana , ali sam morala da mu kažem zato što je moj bivši muž bio ljubomoran i ucenjivao me da će mu reći. U svim mojim odnosima sam bila ispravna i volela sam, ali nikad nisam bila dovoljno dobra očigledno. Ja kad sam ušla ovde, meni se sve promenilo - priznala je Aleksandra.

- U trenutcima kada si htela da se pomiriš sa bivšim mužem je l' to zato što je on bio sa Šarmen ili? - upitao je Darko.

- Meni moja ćerka stalno dolazi i kaže kupila mi Šarmen, kupila mi Šarmen. Ja kažem sebi ko li je taj Šarmen, ona meni kaže da je to tatina drugarica. Jedno veče gledam televizor kad voditelji najavljuju da u Elitu ulazi Šarmen i ja povežem. Bila sam ljubomorna što je moja ćerka provodila vreme sa drugom ženom, ali stvarno imam sve najlepše da kažem za nju - rekla je Aleksandra.

- Da li si dečka pitala kada će se razvesti ili ne? - upitao je Darko.

- Pa bila sam uporna, ali on je uvek zauzvrat pričao da ja planiram da se mirim sa mužem, što nije bila istina. Ja nisam želela da blatim njega kad sam ušla ovde. Ja sam imala duge veze i stvarno se vežem, meni je veza jako bitna. Ja u toj vezi vidim sve i zato teško izlazim iz veze - rekla je Aleksandra.

- Kakve ti je scene priređivao bivši dečko? - upitao je Darko.

- Nije on meni ništa loše radio, ali da je mogao u džep da me stavi on bi me stavio. Nemam strah od njega, mi smo bili kao u braku, a on ima ženu. To nije normalno. Bila sam dugo sa njim zato što je on bio non stop tu, niko se nije zalagao za moje dete kao on. Džabe da se sviđam ja muškarcu, ako ne voli moje dete. On je radio sve apsolutno. On je dobro kalkulisao, smatram da nije fer ni prema njegovoj ženi ni prema meni. Smatram da je povredio i nju i mene - rekla je Aleksandra.

- Da li je njegova žena znala da on živi dvostruki život? - upitao je Darko.

- Pa ona je shvatila kad joj je rekao da želi da se razvede. Rekao mi je da je jako burna reagovala i da ona to ne može da prihvati. Kada je on shvatio da ja želim da se vratim bivšem mužu, on se naljutio. Ja sam njega volela, ali nisam mogla da mu verujem kada je to uradio svojoj ženi - rekla je Aleksandra.

