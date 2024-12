Meni je pričao drugu priču: Keti svalila svu krivicu na Gastoza zbog Anđelinog nervnog sloma! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Katarina Samardžić Keti priznala je Sofiji Janićijević da joj je žao što je Anđele Đuričić prolila reku suza, ali da krivca vidi u Nenadu Marinkoviću Gastozu jer je njoj pričao drugačiju priču.

- Kako si? - pitala je Sofija.

- Sinoć sam se baš smorila, žao mi je bilo. Devojka onako da plače. Sudelovala sam da neko zbog mene ne bude dobro - govorila je Keti.

- To on kao dečko treba da reši - dodala je Sofija.

- Ja to znam, meni je žao što on je hteo da balansira. Meni je pričao drugu priču, nije mi ništa rekao ni u jednom trenutku. Nisi ti prva koja je to rekla. Bez obzira žao mi je - govorila je Keti.

- Samo sebe treba da ti bude žao i sebe treba da braniš, nikog i ništa drugo - rekla je Janićijevićeva.

- Obrni ili okrenu d*pe ti je pozadi, to je to - nastavile je Keti.

- Anđela je bila učesnica zna da odbrani sebe, Gastoz takođe. Moraš sama da braniš sebe - rekla je Sofija.

- Od čega treba da se branim? - pitala je Keti.

- Od osude - odgovorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić