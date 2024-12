Bebica pao u zaborav: Teodora jedva dočekala da se pomiri sa Terzom, u šiframa se raspitala o njegovom prijatelju! (VIDEO)

Jedva dočekali da nadoknade propušteno vreme!

Teodora Delić i Borislav Terzić Terza danas su se pomirili i odlučili da iza sebe ostave brutalan sukob koji su imali. Njih dvoje su odmah krenulu da nadoknađuju izgubljeno vreme, a kako ona više nije bila sa Nenadom Macanovićem Bebicom u šiframa se domunđavala sa Terzom o njegovim prijateljima.

- Kad sam bila na veridbni, a svi tvoji ortaci oko mene - rekla je Tedoora.

- Pa bio je on, onaj šmeker. To je on - dodao je Terza.

- Ovaj (Bebica) kao snajperiše - poručila je Teodora.

Autor: A. Nikolić