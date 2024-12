Osećam prazninu otkad je otišla: Terza priznao da će se boriti za svoje dete, pa otkrio da Sofija igra igru kako bi namerno ponizila Milicu! (VIDEO)

Evo da li će dozvoljavati Sofiji da ponižava Milicu!

Borislav Terzić Terza bio je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijević, ali i svojoj trudnoj verenici Milici Veličković zbog koje tvrdi da oseća prazninu od kako je otišla iz Bele kuće.

- Terza, ode ti Milica - rekao je Darko.

- Teške dve nedelje su iza mene, a dolazi još teži period. Osećam neku prazninu od kad je otišla. Taman smo spustili loptu i krenuli da pričamo, ali od ovih krpelja ne možeš doći na red. Meni sve u životu treba da se desi loše, da bih ja shvatio. Sada stojim čvrsto iza ovog što pričam. Ja stojim iza svojih reči, meni je žao što je otišla, ali s druge strane možda je bolje da bude kući zbog trudnoće - rekao je Terza.

- Da li si ostao nedorečen? Da li si želeo da joj kažeš nešto a nisi imao priliku? - upitao je Darko.

- Nisu mi pojedini ljudi dozvolili da pričam s njom. Smatram da je ostala još neki dan da bi mi spustili još malo loptu. Dosta stvari bih joj rekao - rekao je Terza.

- Kada se opraštala od ukućana ti nisi želeo ništa da je pitaš? - upitao je Darko.

- Znao sam da će pričati nešto, ali osetio sam se kao prvo veče kad je ušla. Kao da mi je neko vezao jezik i srce, šta god da sam rekao ispao bih folirant i ološ. Niko mi ništa ne veruje, njima ne želim da se dokazujem. Dokazaću i pokazaću da mi je stalo da vidim svoje dete i da budem tu za Milicu i dete - rekao je Terza.

- U jednom od poslednjih razgovora zamolio si je da poljubiš stomak, ona ti nije dala, ali ti je rekla da paziš na ponašanje ubuduće. Da li smatraš da ti je dala još jednu priliku da se ispraviš? - upitao je Darko.

- Svi znaju da sam otac, a ja ću biti NN. Blam mi je to, ali sam sam kriv. Sigurno, osećam da mi je dala možda još jednu šansu da se ispravim. Da mi je ovaj mozak sve bih dao da vratim vreme. Pokušaću da ne ponavljam svoje greške i da ne vređam ljude - rekao je Terza.

-Da li se kaješ? - upitao je Darko.

- Zaljubio sam se u Sofiju, odradila me lepotom. Ja sam noćima razmišljao o tome šta sam uradio, ali to ne možeš sad da dokažeš nikome - rekao je Terza.

- Šta ćemo sa Sofijom? Da li zaista misliš ono što si preneo Dači da ti se Sofija ne obraća više? - upitao je Darko.

- Ma da, zamolio sam da to ne radi. Ne znam zašto radi ove stvari, kao da svesno potencira da je zaljubljena da bi se oprala. Sinoć ja i Luka plačemo za stolom, ona se smeje. Meni je to katastrofa, devojka ladno izgovara Teodori: ''Je l' si i ti u drugom stanju?''. Meni je to jezivo, sinoć sam sedeo preko puta nje, nisam je pogledao. To je to, završio sam i ne želim da joj se vraćam. To je jedna katastrofa šta je ona sve lagala, da sam ja znao s kim je ona bila od početka, ja ne bih bio s njom u životu. Kad prođem pored nje, osećam se kao da prođem pored Džordi. Nek radi šta želi, ne zanima me - rekao je Terza.

- Sinoć su održane ''Nominacije'', da li si shvatio nešto? - upitao je Darko.

- Mislim da su Munja, Karić, Marko Stefanović, Ena i Peja mi daju neku toplinu i neku lepu reč. Nominacije su bile jezive, trpeo sam i nisam se svađao. Malo sam provocirao Anđelu i Aneli koja kao plače i moli Milicu da me ne stavi kao oca deteta. Ona je sebi mnogo dala za pravo i nije smela da pokuša i da se usudi da tako nešto priča - rekao je Terza.

- Šta misliš o tvojim sukobima sa Kačavendom? - upitao je Darko.

- Ja sam nju uvek izdvajao i pričao da je gledam kao majku. Razočaran sam jer je stavila Munju i mene na četvrto i peto mesto, a sinoć kaže šaljem Terzu, a ostavljam Sofiju. Onda si trebala da se solidarišeš i sa Milicom i ona je žena, pogotovo jer je trudna. Sa Bakijem sam isto super, on kao šalje mene. Sa Slađom sam top, ona kao šalje mene. Svi idu linijem manjeg otpora. Videće od ponedeljka kako ću se ponašati i pričati sa nekim ljudima. Tu sam, podnosim svaku kritiku, ali uopšte mi nije lako da čujem neke stvari - rekao je Terza.

- Danas je 15. decembar, za 15-20 dana maksimalno stiže ćerkica, da li se raduješ? - upitao je Darko.

- 14. decembra je trebalo da nam bude godinu i tri meseca. Mnogo se radujem i mnogo sam srećan, ne znam kako ću da reagujem kada stigne pismo. Jedva čekam da vidim njene prstiće, okice, nogice i sve. Daće Bog da bude sve u redu, samo neka porođaj protekne dobro. Ovo je ipak Pinkova prva beba, - rekao je Terza.

Autor: N.P.