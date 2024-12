Bolje da ne budemo zajedno: Teodora i Bebica stavili tačku na svoj odnos, on potkačio Miću, pa nastao haos u radiju! (VIDEO)

Nastavlja se svađa!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a vaši domaćini su Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez. Njihovi naredni gosti su Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić.

- U kakvim ste sad odnosima - pitao je Munjez.

- Išao je za mnom, tražio mi žabice i satove - rekla je Teodora.

- Počela je da provocira prva sa onim malim p*derom - rekao je Nenad.

- Ne laži više, isprovociralo te je moje druženje sa Terzom. Ja to ne radim, to što te je Uroš provocira, to je vaš sukob - kazala je Teodora.

- Je l' ovo definitivno kraj - pitao je Munja.

- Da, preko onog maltretiranja i uvreda ne prelazim. Nema kraja njegovoj ljubomori i posesivnosti - rekla je Delićeva.

- Mi želimo da smo završili, nismo čisti sa emocijama, plačemo i ona i ja, ali bolje da ne budemo zajedno. Ne verujem joj ništa i zato tako reagujem - kazao je Bebica.

- Pale su teške reči između Miće i tebe - rekao je Bora.

- Matora drtina, ide sve i pljuje - kazao je Macanović.

- Vrećo g*vana, p*čko mala - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković